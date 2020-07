Ecuatorianas destacan en la Copa Panamericana virtual de levantamiento de pesas

Guayaquil (Ecuador), 18 jul (EFE).- El equipo femenino de Ecuador destacó este sábado en la I Copa Panamericana virtual de Halterofilia organizada por las federaciones Internacional y Panamericana de Levantamiento de Pesas, que concluirá mañana, pero que no es calificable para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



El equipo ecuatoriano formado por seis competidoras en diferentes divisiones o categorías alcanzó dos primeros puestos, tres segundos y un séptimo lugar, para un total de 7 medallas de oro y 8 de plata.



"El equipo ecuatoriano estuvo siempre ubicándose en los tres primeros lugares y eso es meritorio, especialmente porque en las condiciones que las deportistas se han estado entrenando (en las salas y garajes de sus casas), no permitió que tengan un rendimiento al cien por ciento, pero este es un ensayo", dijo a Efe el técnico Hugo Quelal.



Quelal indicó que la deportista Neisi Dajomes alcanzó el primer puesto en los 76 kilogramos, tanto en arranque, envión y total; mientras que Mercedes Campoverde (49 kilogramos) fue primera en arranque, segunda en envión y primera en el total.



Tamara Salazar (categoría de 87 kilos) obtuvo plata en arranque, oro en envión y plata en el total (segundo lugar); Lisett Ayovi (+87) oro en arranque, plata en envión y en el total (segundo lugar).



Alexandra Escobar (59 kilos) quedó también segunda tanto en arranque, envión y total, mientras que Angie Palacios (71) se ubicó en el séptimo lugar en su categoría.



"Fue una linda experiencia participar en esta primera Copa Panamericana vía online, la disputa fue reñida. El triunfo me reconforta porque este año me lesioné y eso me frenó en muchas aspiraciones, pero mis sueños de llegar a unos Juegos Olímpicos están intactos", señaló a Efe Campoverde.



Por su parte, Neisi Dajomes dijo que, "lo importante, junto a mi entrenador (Hugo Quelal), era participar y demostrar que a pesar de las circunstancias por las que seguimos pasando debido a la pandemia, nos hemos mantenido entrenando aunque sin llegar al cien por ciento. Lo que hicimos estuvo alrededor del 80 por ciento", estimó.



El equipo masculino de levantamiento de pesas de Ecuador participará mañana, domingo, en el certamen con Cristian Zurita y Andy Chávez (61 kilogramos), Jair Reyes (67), Neicer Grefa (85), Wilmer Contreras (96) y Jorge David Arroyo (109).