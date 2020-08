El coronavirus también puede con la Copa Sevilla de tenis

La Copa Sevilla de tenis 2020, que estaba prevista para el próximo mes de septiembre, no se celebrará debido al Coronavirus. Así lo ha anunciado la propia organización, quien ha explicado las razones de la cancelación y ha emplazado a todos los aficionados a este deporte a la edición de 2021, que se celebraría entre el 6 al 12 de septiembre, cuando se espera haber superado ya esta pandemia que ha transtornado todo el calendario deportivo a nivel mundial.

Así dice el comunicado publicado por el Real Club Tenis Betis:

"Desgraciadamente, debemos informaros que la Copa Sevilla Challenger 2020 no se celebrará. Ha sido una decisión difícil pero necesaria teniendo en cuenta la situación que vivimos.

Estos tiempos difíciles están acarreando decisiones difíciles, pero sobre todo pruebas de responsabilidad ante una situación que no habíamos vivido hasta el momento. Por ello, lamentamos comunicaros que este mes de septiembre no se celebrará la Copa Sevilla Challenger en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis. El coronavirus ha obligado a lo largo de este año a suspender grandes eventos, manifestaciones culturales, fiestas€ y ha cambiado nuestra manera de comportarnos en una lucha contra la pandemia que aún no ha terminado.

Por ello, nos hemos visto obligados a tomar la dolorosa pero responsable decisión de cancelar la edición 2020 de la Copa Sevilla. La Copa Sevilla es un torneo abierto en el que no solo la masa social del club es un pilar fundamental, sino también los sevillanos que esos días cruzan las puertas de nuestras instalaciones para asistir a un espectáculo único en la ciudad y señero en Andalucía. Y las instituciones y patrocinadores que, con su apoyo, hacen cada año posible uno de los torneos más originales del mundo.

Este año la incertidumbre sigue atacando nuestra cotidianidad, y más aún si hablamos de grandes eventos que congregan a miles de personas. La Copa Sevilla ha vivido en los últimos años un crecimiento explosivo en cuanto a público asistente, y las limitaciones de aforo en estas circunstancias irían en contra de lo que la Copa representa: un torneo familiar, abierto y cercano en el que jugadores, staff y público conviven en un ambiente único. Porque la Copa Sevilla no tiene sentido sin la masa social del club y el público entusiasta que la abarrota cada año, nos vemos obligados a suspender esta edición, la número 58.

Tras realizar los trámites oportunos con la ATP, la Copa Sevilla volverá en 2021, del 6 al 12 de septiembre y, esperemos, con todo el esplendor y la alegría que la caracterizan. Una decisión dolorosa pero sensata en el año en el que el torneo cumplía tres décadas como challenger (entró en 1991 en el Challenger Tour de la ATP).

Anteriormente, solo se había suspendido en una ocasión, y fue en 1973 cuando la lluvia obligó a cancelar el torneo en jornada de semifinales. El año que viene esperamos poder celebrar esos 30 años de challenger y los casi 60 veranos desde que se jugó el primer torneo en 1963, en una Copa más fuerte, más brillante, más populosa y de más nivel. ¡Os esperamos en 2021!"