Ander Torriko, uno de los referentes del Helvetia Anaitasuna.

El Helvetia Anaitasuna ha disfrutado de un obligado descanso este fin de semana tras suspenderse su encuentro frente al Sinfín cántabro por el Covid-19. Los navarros trabajan para la vuelta de la competición después de encadenar dos derrotas (enlazaron tres triunfos anteriormente), con el objetivo de retomar el camino del triunfo, un objetivo en el que tendrá mucho que decir uno de sus puntales.

"Lo importante es coger una balanza y saber llevar la derrota y la victoria más o menos a un mismo nivel. Tenemos buen ambiente y un grupo sano. Las dos derrotas nos han dolido, por supuesto, porque eran partidos importantes. Pero seguimos ahí con diez puntos y mantenemos la ilusión intacta", declara Ander Torriko, uno de los referentes ofensivos del Helvetia Anaitasuna en una entrevista realizada a 'Diario de Noticias'.

Respecto a los últimos resultados, el central señala que: "En ambos encuentros nos ha pasado lo mismo. No hemos sabido apretar más en los momentos que hemos tenido para romperlos. Y luego la portería rival empieza a parar, no estás cómodo en ataque y al final les metes a ellos en el partido. Tanto Cuenca como Sagunto supieron jugar mejor las segundas partes, mientras que nosotros no las afrontamos bien".

Torriko destaca la buena adaptación que ha tenido a su nuevo equipo. "Sin los compañeros, imposible. Hay ganas de hacer las cosas bien. La llegada de Quique (Domínguez) también ha influido mucho. Creo que es un entrenador buenísimo y me atrevo a decir que es el mejor que he tenido hasta ahora. Me están saliendo bien las cosas y estoy contento", considera.

El ex del Sinfín cántabro destaca como central en su nuevo equipo, posición en la que asegura sentirse muy cómodo. "Está confiando en mí de central, cuando en Santander jugaba más de lateral, sobre todo izquierdo. La verdad es que nunca he terminado de jugar del todo de central en la Asobal. En Pulpo sí que lo era, en la selección de Euskadi y en las categorías inferiores de la española también, pero aquí me estoy encontrando en esa posición. Tengo 23 años y aún tengo recorrido, debo mejorar mucho. Pero me siento cómodo porque confían en mí en ese puesto, que además es de mucha responsabilidad", declara una de los pilares del Helvetia Anaitasuna.