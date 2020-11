Doble celebración para la perla del Helvetia Anaitasuna.

El Helvetia Anaitasuna rompió este sábado la racha de siete victorias consecutivas del Bada Huesca, registrando su quinto triunfo de la temporada (29-22), motivo de alegría para el cuadro navarro, que en la previa también tuvo motivos para festejar.

"Los días de partido pasan muchas cosas y no da tiempo a valorarlas. Un lujo tener en el primer equipo de @Helvetia_ES Anaitasuna a un jugador de @BMAnaitaBase elegido MVP de octubre de #LigaSacyrASOBAL El inicio de muchas cosas buenas, @andertxu08 #zorionak #etorkizuna #gureada", escribía en su cuenta de Twitter el club pamplonica, felicitando así a su canterano Ander Izquierdo, reconocido como mejor jugador de la liga ASOBAL en el mes de octubre, superando a Javier García, pivote del Puente Genil y Ander Ugarte, jugador de Recoletas Atlético Valladolid, segundo y tercero, respectivamente.

"Muchísimas gracias! Con este equipo todo es mucho más fácil", respondía el central del Helvetia Anaitasuna, una de las mayores promesas del equpo navarro y del balonmano de nuestro país. No en vano, Izquierdo, a sus 20 años fue convocado por la selección nacional, dirigida por Jordi Ribera, debutando en partido oficial frente a Hungría, en la primera jornada de la 'EHF Euro Cup'.

"Es increíble. Ha llegado todo de golpe. Aún no me lo acabo de creer. Estoy feliz, en una nube", declaraba Izquierdo, recientemente, en una entrevista realizada a 'Diario de Navarra', añadiendo que: "La experiencia ha sido fantástica. Con sabor un poco agridulce por la derrota, pero muy positiva en todo lo demás. Espero que haya más y poder hacerme un hueco. Ese es el objetivo. Pero aún es difícil, me queda mucho por pulir".