Subvenciones IMD: el apoyo al tejido deportivo de Sevilla

Las subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a los clubes y entidades de la ciudad constituyen uno de los apoyos fundamentales al tejido deportivo hispalense, ya que contribuyen a desarrollar aspectos claves del deporte de base como son las escuelas deportivas, a la financiación de gastos derivados de la participación en competiciones y a organizar actividades deportivas. Además, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMD, también cuenta con una línea de subvención destinada específicamente a apoyar a los equipos sevillanos de alta competición.



Más de 1 millón de euros para más de 600 escuelas deportivas

Desde el año 2018 el Instituto Municipal de Deportes destina más de 1 millón de euros de su presupuesto a impulsar las escuelas deportivas municipales. Este importe permite subvencionar más de 600 escuelas deportivas cada temporada, en las que participan más de 9.000 sevillanos y sevillanas de entre 5 y 17años.

Para la temporada 2020-2021 el presupuesto se ha incrementado incluso respecto a temporadas anteriores, alcanzando un total de 1.095.400 euros.

515 Escuelas Deportivas Municipales se presentan para el Nivel Iniciación, que se encuentran dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2014, lo que se corresponde con las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Estos proyectos superan las 7.500 plazas ofertadas y cuentan con un presupuesto de 892.100 euros. 35 de ellas van dirigidas de forma específica a personas con diversidad funcional sin límites de edad de los participantes con el objetivo de favorecer la inclusión.

102 Escuelas Deportivas Municipales se corresponden con el Nivel Superior de jóvenes nacidos entre 2003 y 2006 que se encuadran en las categorías infantil y cadete. El presupuesto para esta modalidad de escuelas es de 203.300 euros y suponen una oferta de más de 1.500 plazas.

Al igual que en las últimas temporadas, las bases de subvencionen valoran especialmente las propuestas dirigidas a personas con diversidad funcional, las que favorecen la práctica en el entorno del río y aquellas que tienen lugar en zonas de especial necesidad de transformación social.



129 equipos subvencionados en la línea de 'Participación en Competiciones'

El Consejo de Gobierno del IMD aprobó el 1 de octubre las subvenciones por participación en competiciones deportivas, cuyo fin es apoyar a los clubes sevillanos a sufragar los gastos derivados de participar en competiciones deportivas, tales como desplazamientos, equipaciones, alojamiento, arbitraje, etc.

129 clubes de la ciudad se benefician en esta ocasión de esta línea de subvenciones, cuyo importe total, en la presente convocatoria, ha sido de 307.500 euros.



200.000 euros para apoyar la 'Organización de Actividades Deportivas'

Otra de las líneas de subvención que anualmente impulsa el IMD es la de 'Organización de Actividades Deportivas', en la cual, al abrirse la convocatoria, las entidades deportivas presentan sus proyectos y solicitan la correspondiente subvención para llevarlos a cabo.

Esta línea de subvención contribuye a dinamizar durante todo el año la actividad deportiva de la ciudad, puesto que son actividades que organizan directamente las propias federaciones y clubes deportivos, con el apoyo del IMD, y que se extienden no solo durante casi todos los fines de semana sino también por todas las zonas de la ciudad, lo que además contribuye a promocionar todo tipo de modalidades deportivas.

En la última convocatoria de esta línea de subvenciones, cuyo plazo de solicitud estuvo abierto del 23 de septiembre al 7 de octubre y que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros, el IMD recibió 116 solicitudes de subvención. Tras los plazos administrativos de subsanación de aquellas que estaban incompletas, desestimiento, etc., la aprobación definitiva de las subvenciones para 'Organización de Actividades Deportivas' se llevará a cabo a finales de este mes de diciembre.



Apoyo a los equipos sevillanos de alta competición: 200.000 euros

200.000 euros es también el presupuesto que consigna el Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMD, para apoyar los equipos sevillanos de alta competición. Pueden optar a esta línea de subvenciones los equipos sevillanos que participan en competiciones no profesionales en las categorías máxima, submáxima o tercer nivel en el caso de los deportes que se desarrollan por sistema de liga, y los que participan en máxima y submáxima categoría en los deportes cuya competición es por sistema de concentración, como el triatlón o la natación artística, entre otros.

Si en el año 2020 se han beneficiado de esta línea de subvenciones 37 equipos, esta cifra asciende a 42 en la actual temporada, lo que refleja el buen estado de salud del deporte de la ciudad.