El buen nivel del Cajasol Voley no impide su derrota (1-3)

Derrota de Cajasol Voley Dos Hermanas ante Feel Volley Alcobendas (1-3) en un partido, celebrado en Los Montecillos, en el que las nazarenas compitieron a gran nivel ante una de las mejores defensas del campeonato, pero los errores no forzados decantaron la balanza hacia el lado visitante.

Alcobendas comenzaba el primer set imponiendo su ritmo de juego al partido. Cada ataque de la escuadra nazarena tocaba en el bloqueo visitante, implantando una intensidad defensiva con la que Cajasol sufría bastante. José Manuel González "Magú" pedía dos tiempos muertos en los primeros puntos, intentando tocar la tecla necesaria para que su equipo se acercara en el marcador y no dejar escapar a Alcobendas. Las visitantes pasaban la decena de puntos con una ventaja de +6 sobre Cajasol. Las locales mostraban una pizca de reacción, pero a la mínima Alcobendas volvía a conseguir parciales favorables para seguir manteniendo su gran ventaja con 10-15 en el luminoso. El conjunto nazareno cometía demasiados errores no forzados, cosa que ante equipos de la zona alta te acaba pasando factura. Alcobendas vencía en el primer set por 16-25.

El inicio del segundo set parecía que había cambiado por completo a Cajasol. El final de set sirvió a "Magú" para meter a sus jugadoras en el partido y comenzar un partido nuevo. La escuadra nazarena mejoró su nivel defensivo y en saque y comenzó a sumar puntos decisivos ofensivamente. Winderlys Medina abanderaba los ataques de Cajasiol, siendo la mejor jugadora de las nazarenas. Cajasol llegaba a la mitad del segundo juego con 12-9 en el luminoso de Los Montecillos. Alcobendas recortaba distancias tras realizar grandes defensas. Tras un error no forzado de Cajasol, Alcobendas igualaba el choque 15-15. Las pupilas de Magú seguían demostrando su buen nivel de voley en el segundo set, nada que ver con el primer set. En los puntos finales del juego, Cajasol tenía una ventaja de +2 con 21-19, compitiendo a buen nivel ante uno de los mejores equipos de Superliga. Un error en el saque de Alcobendas ponía a Cajasol con punto de set para empatar el partido. Alcobendas salvaba la primera bola de set de las locales. Winderlys Medina anotaba para poner el 25-23 en Los Montecillos, igualando el partido 1-1.

El tercer set parecía ser una replica del primero para Cajasol. Alcobendas conseguía un parcial de 0-4 nada más comenzar, por lo que Magú pedía tiempo muerto para volver a organizar a sus jugadoras y corregir errores. María Rodríguez entraba al terreno de juego por Andrea Silva, colocadora por colocadora, y dio resultado. Cajasol empataba el partido 14-14 tras ir perdiendo por un parcial de 6 puntos ante una de las mejores defensas de la liga. Dos errores no forzados de la escuadra de Dos Hermanas ponían a Alcobendas de nuevo por delante con 18-20 en el marcador. Alcobendas seguía aumentando su parcial para ponerse 18-22 en el luminoso tras varios errores en defensa y en ataque de las locales. Un buen final de set hacía que Alcobendas volviera a ponerse por delante en el marcador global, ganando el tercer set por 20-25.

Cajasol se aferraba a la última oportunidad para puntuar ante Feel Volley Alcobendas. Comenzaba el cuarto set con un buen parcial a favor. Los apoyos constantes en bloqueo daban un plus a la defensa de Cajasol. Con una buena dinámica ofensiva, la escuadra nazarena se plantaba en la mitad de set con un parcial de +4 con 13-9 en el marcador. De nuevo los errores no forzados de las nazarenas hacían que Alcobendas empatara el encuentro 14-14. Winderlys Medina hacía que Cajasol se mantuviera con esperanzas en el partido, demostrando un gran nivel en ataque y en recepción. Un block out forzado por Jimena Gayoso hacía que Cajasol se pusiera por delante en los puntos finales. Alcobendas hacía un buen parcial al final de set que las ponía con 2 bolas de partido. Finalmente, Feel Volley Alcobendas ganaba en el cuarto set por 22-25 y se llevaba los tres puntos de Los Montecillos.