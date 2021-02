La jugadora de rugby Laura Alonso se enfrenta a un agresor que pretendía robarle

La jugadora de rugby del XV Hortaleza, Laura Alonso, fue atracada en la puerta de su casa en Vallecas, pero consiguió librarse de su agresor, que terminó huyendo tras recibir varios golpes de la delantera.

"Lo primero fue darle contra la pared. Forcejeamos mientras gritaba", recuerda la jugadora en declaraciones a Marca. Gracias a eso, un vecino salió a socorrerla, pero en los minutos en los que estuvo luchando contra su agresor, le dio tiempo a darle unos cuantos golpes. "El rugby me ha ayudado en esta situación y en muchas otras. Me salió solo el instinto de decir 'no te vas a escapar'", recuerda.

"Me intentó asfixiar y estuve forcejeando unos segundos, en los que también logré gritar. Como vio que no podía reducirme, al cabo de sus segundos me soltó e intentó huir", añade antes de admitir que entretanto le propinó varios puñetazos y rodillazos.

Aunque Alonso se pudo zafar, sabe que no todas las mujeres que pasan por una situación similar reaccionan como ella o, simplemente, tienen su fuerza física para poder encarar al agresor, algo que lamenta profundamente que siga pasando casi a diario.