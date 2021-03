Un mermado Campano (Yamaha E. Castro) hace podio en el Nacional

La pista de Albaida, Valencia, acogió este fin de semana la segunda prueba del Campeonato de España de Motocross. Una gran jornada de carreras en la que el piloto sevillano Carlos Campano llevaba al podio la Yamaha YZF 450 de E. Castro por primera vez este año.

El piloto nazareno llegaba con muchísimas ganas a tierras valencianas tras haber estado convaleciente de la caída en Toledo en la jornada inaugural del campeonato y, tras un buen fin de semana, ocupó finalmente el tercer lugar en la clasificación combinada.

El sábado, Carlos Campano terminó tercero en los entrenamientos cronometrados y 14º en la manga de clasificación; y reservó algo de fuerzas para llegar lo más fresco posible a las mangas del domingo. En éstas, el sevillano acabó segundo y cuarto en el Complex de Albaida, y dominó más de la mitad de la segunda carrera. Al final de esta manga, las costillas dañadas pasaron factura al de Dos Hermanas, que tuvo que aminorar la marcha. Sin embargo, esto no impidió que el #115 acabara entre los tres mejores pilotos del fin de semana en la serie reina.

"Ha sido un fin de semana positivo. Volvemos al podio después de la mala suerte en la primera carrera. En la primera manga me encontraba bien, he ido remontado rápido y he podido pasar a casi todos los pilotos y llegar cerca de Brian Bogers. Ya en la segunda manga, he salido muy bien, en primera posición, pero iba frenando un poco el pelotón porque las costillas se me resentían bastante y sabía que me iba a costar terminar esta manga; pero bueno, he salido bastante bien, he cerrado un poco, para no dejarlos pasar al principio. A 5 o 6 minutos del final no podía más... Al final, cuarto, son buenos puntos. Esperemos que para la próxima ya pueda entrenar con regularidad, porque me veo con ritmo, me veo fuerte y sólo falta recuperarse de la primera carrera", afirmó Campano.

La siguiente carrera del RFME Campeonato de España de Motocross tendrá lugar el 17 y 18 de abril en Calatayud (Zaragoza).