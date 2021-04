Pleno de victorias para Yamaha E. Castro en el Nacional de motocross

El Campeonato de España de Motocross MX3 arrancaba este fin de semana en Malpartida de Cáceres. Con un total de 250 inscritos entre las cuatro categorías -73 en MX85, división que disputaba la segunda prueba tras la primera en Montearagón-, la pista de "Las Arenas" ha albergado esta nueva cita donde la escudería de Yamaha E. Castro ha firmado un gran fin de semana. Carlos Campano se llevaba la victoria en MXMáster y con Salvador Pérez se alzaba al primer escalón del podio en MX85 y se colocaba líder de la serie española.

Carlos Campano no ha tenido rival. Para el piloto de Dos Hermanas esta carrera le ha servido de entrenamiento para preparar la cuarta prueba del MXÉLITE. Campano ganó sin oposición la primera manga del sábado con mucha solvencia. La segunda carrera se disputó el domingo donde el resultado fue idéntico. La Yamaha YZ85 preparada por E. Castro ha presentado su candidatura al título con una velocidad endiablada durante todo el fin de semana formando un binomio excepcional con Salvador Pérez.

"Muy contento con el resultado. He podido ganar de nuevo. Súper feliz porque la moto ha ido genial esta semana. ¡No veo la hora de llegar a Talavera! El circuito ha estado espectacular, he disfrutado mucho y no podía faltar a una carrera tan cerca de casa. Nos vemos la semana que viene en Talavera", aseguraba Carlos Campano.

Por su parte, el piloto murciano del equipo Yamaha E. Castro, Salvador Pérez, ha finalizado el fin de semana recogiendo la placa roja del campeonato de MX85. El sábado, 'Salvi' terminó primero en los entrenamientos libres de su grupo y cuarto en los cronometrados. Sabía que podía dar un paso adelante como finalmente sucedió. El piloto de Yamaha E. Castro terminó contento con los resultados, pero consciente que aún quedaba por disputarse la jornada del domingo.

En la primera manga realizó una buena salida y se situó en la primera plaza, posición que no abandonaría hasta el banderazo final. Ya en la segunda, salió algo más retrasado, pero pudo remontar y sacarle un rendimiento excelente a su Yamaha, luchando al final por la victoria de manga.

"Salgo muy contento de aquí porque me pongo líder en el campeonato. Ha sido un fin de semana, para mí, espectacular. Ha sido perfecto. En los libres empecé siendo primero en la general de los dos grupos y en los cronometrados hice cuarto de la clasificación combinada. En la primera manga pude salir en la primera posición y al hacer el 'holeshot' pude abrir un buen hueco y ganar. En la segunda manga, he salido regular, pero en la primera vuelta he podido adelantar mucho y pelear por el primer puesto durante toda la manga, he podido hacer segundo... ¡Muy contento!", reiteraba Salvador Pérez.