Las andaluzas del Rincón Fertilidad, reinas de Europa

El Rincón Fertilidad ha vuelto a hacer historia al coronarse reinas de Europa ante el Lokomotiva Zagreb en un partido de alto voltaje en el que las de Málaga fueron de menos a más y consiguieron, a pesar de perder por tres goles (31-28), conseguir así el primer título europeo en la historia del balonmano femenino andaluz con una magistral Merche Castellanos bajo palos.



Con la moral por las nubes saltaron las jugadoras de Suso Gallardo a la pista del Sport Hall SD Tresnjevka de Zagreb y, aunque acusaron pérdidas (8 en la primera mitad del partido), Merche Castellanos defendió con solvencia la portería española siendo pieza esencial del Rincón Fertilidad, que defendió con un sistema 6-0 presionando en la línea de 9 y en ataque un 3-3.



La igualdad fue máxima y el Lokomotiva Zagreb apostó también por una defensa 6-0 y un ataque 3-3, se introdujeron sin apenas problemas por el centro de la defensa malagueña y en el minuto 20 las locales por mediación de Stela Posavec pusieron la eliminatoria a un solo gol (12-9), lo que obligó al técnico Gallardo a pedir tiempo muerto.



Las croatas fueron poco a poco consumiendo la luz de las andaluzas, que en los compases finales de la primera parte no consiguieron anotar con soltura y perdieron fuerza en ataque, poniéndole las cosas fáciles a las balcánicas que consiguieron ponerse hasta con un +5 a falta de cuatro minutos, una situación que Sara Bravo y las hermanas López consiguieron recortar y cerrando el primer asalto con un 18-14 a favor de las locales y la eliminatoria empatada.



La segunda parte se inició de cero, el Lokomotiva Zagreb y el Rincón Fertilidad de Málaga se jugaron en 30 minutos el título de "reinas" de Europa y la primera que quiso poner en mayúsculas el nombre de las "panteras" fue la guardameta Merche Castellanos, encargada de frenar el ataque -con el mismo sistema desde el inicio- de las croatas y lo consiguió en los compases iniciales.



Las andaluzas tuvieron problemas para superar a las de Zagreb por el centro, las de Nena Sostaric se mostraron férreas en la defensa y su altura las blindó, solo Paula García pudo zafarse volviendo a poner la eliminatoria a su favor, aunque de manera muy ajustada (21-18 min.38).



El partido se convirtió en un duelo no apto para cardíacos porque el Lokomotiva se aprovechó de cada una de las pérdidas del Rincón Fertilidad y mantuvo igualada la eliminatoria hasta el ecuador del segundo tramo (24-20).



El Rincón Fertilidad no terminó de sentirse al cien por cien, aunque corrigió errores en su juego y se mostró más agresivo en ataque aferrándose a un +3 en la renta global válido para la historia mediante Isa Medeiros, una de las grandes figuras de la segunda mitad y firmó uno de los tantos clave del partido (28-25).



A falta de 6', Merche Castellanos volvió a brillar con una parada clave que precipitó el tiempo muerto en el banquillo de Suso Gallardo para tranquilizar al equipo y ajustar los planteamientos para los dos minutos restantes de un encuentro que se solventó con pases cortos para que el Rincón Fertilidad tocara la gloria y se convirtiera en eterno para la historia de Europa.

¡HAN HECHO HISTORIA! ?? ¡SON CAMPEONAS DE EUROPA! ??



¡Han sabido sufrir! ¡Han sabido levantarse en los momentos más complicados! ?? ¡El @BMMalagaCosta gana la #EHFEuropeanCup ??! pic.twitter.com/iSR6FgO4bi — DAZN España (@DAZN_ES) May 8, 2021

Lena Ivancok (0), Paula Posavec (4), Josipa Kaselj (0), Lara Fures (0), Andrea Simara (1), Stela Posavec (5), Terezija Curic (2), Nika Vojnovic (1), Larissa Kalaus (6), Dora Kalaus (6), Tena Japundza (1), Maja Bilandzic (0), Andrea Sedloska (0), Ana María Gavric (4) Kristina Prkacin (1) y Lucija Besen (p).Estela Doiro (5), Silvia Arderius (3), Sole López (7), Sara Bravo (2), Rocío Campligi (0), María Pérez (1), Almudena Gutiérrez (0), Esperanza López (3), Laura Sánchez (0), Isabelle Dos Santos (5), Mercedes Castellanos (p), Rocío Rojas (0), Virginia Fernández (p) y Paula García (2).Árbitros: Marina Duplii y Olena Pobedrina (Lituania). Excluyeron por parte del equipo malagueño a Paula García, Estela Doiro y Rocío Rojas; por parte del equipo croata a Stela Posavec, Larissa KalausParciales cada 5': 3-3, 6-6, 8-7, 12-9, 15-11, 18-14 -descanso- 20-16, 22-19, 24-21, 27-23, 29-26 y 31-28.Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la final de la EHF disputado en el Sport Hall SD Tresnjevka de Zagreb a puerta cerrada.