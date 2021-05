Cacicada de la FER, que elimina al Ciencias Olavide del 'play off'

El Ciencias Universidad Pablo de Olavide ha acusado al Comité Nacional de Disciplina Deportiva de la Federación Española de Rugby (FER) de impedir que luche por el título de liga de División de Honor al declarar vencedor por 21-0 al Lexus Alcobendas del partido aplazado por casos de covid-19 en el equipo sevillano.

La Federación, tras aplazar el partido que enfrentaba al clib sevillano y al Alcobendas el pasado fin de semana, les obligaba a jugar entre semana, con medio equipo de baja por Covid y en un deporte que es amateur, y en el que la mayoría de los jugadores no podían desplazarse hasta la capital de España por cuestiones de trabajo. Y, al no tener posibilidad de jugar en esas condiciones, les ha dado el encuentro por perdido.

El Ciencias, en un comunicado, señala que "se ganó su plaza entre los mejores con su esfuerzo en la hierba a lo largo de la temporada" y que encaraba el partido frente a Lexus "con las ganas de medir su verdadero potencial frente a un gran equipo", aunque "la federación no lo permitió".

"No tuvimos opciones, no pudimos jugar en otra fecha, no hubo previsión, ni interés, ni voluntad", se afirma desde el club sevillano, que lamenta que su "gran temporada" se haya visto "truncada por esta decisión federativa de dar por perdido el partido de cuartos de final en la lucha por el título".

Añade el Ciencias que en la actual situación de pandemia "el club ha cumplido escrupulosamente toda la normativa de prevención y protocolos establecidos" y que es "el primer equipo que no tiene opción de aplazar el partido por causa covid como sí lo tuvieron los otros" durante la fase regular de la liga.

Considera el club que "la falta de previsión federativa en la programación del calendario" les "agravia y condena" con una decisión que es "un final amargo para unos jugadores" tras una temporada "tan complicada" en la que superaron todas las "adversidades cuando las cosas no salían".