El sevillano Paquito Navarro lidera la selección para el Europeo

Juanjo Gutiérrez (seleccionador masculino) e Iciar Montes (seleccionadora femenina) han convocado a las ocho parejas que representarán a España en el XII Campeonato de Europa de Pádel que se disputará en Marbella del 28 de junio al 4 julio.

Los seleccionadores configuraron la lista con los nombres de los representantes españoles y las parejas que participarán en la modalidad Open. Tres nombres debutarán con la selección española: Javier Rico, Jerónimo González y Tamara Icardo.

"He procurado combinar dos criterios a la hora de configurar esta convocatoria. Por un lado, me he centrado en jugadores que llevan jugando muy bien en las últimas tres temporadas y, por otro, he optado por jugadores con mucha experiencia que van a poder ayudar a las nuevas incorporaciones", declaró Gutiérrez.

Los elegidos por el seleccionador son: Jorge Nieto-Juan Martín Díaz; Javier Ruiz-Uri Botello; Paquito Navarro-Alejandro Ruiz y Jerónimo González-Javier Rico.

Montes manifestó gran optimismo de cara al campeonato: "Tenemos un equipazo, un equipo muy potente con el que aspiramos a conquistar el título". "Para este Europeo se han elegido a las mejores jugadoras con disponibilidad para acudir a la cita", aseguró.

Las elegidas por la seleccionadora fueron Ariana Sánchez-Paula Josemaría; Beatriz González-Lucía Sainz; Tamara Icardo-Marta Ortega y Elisabet Amartriain-María Victoria Iglesias.

España es el combinado europeo que más veces ha levantado el trofeo (nueve en total). La última en 2017, en el torneo celebrado en Estoril (Portugal).