Iceta desea estimular "el deporte femenino" y "desterrar la homofobia"

Madrid, 12 jul (EFE).- El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha abogado en su toma de posesión por fomentar la práctica deportiva "desde las escuelas al deporte de competición" y ha avanzado que estimulará "el deporte femenino", así como ha deseado "desterrar del deporte la homofobia".



Así lo ha expresado Iceta durante su toma de posesión, celebrada esta mañana en la sede del ministerio de Cultura y Deporte, donde ha reconocido que España, pese a ser ya "una gran potencia cultural y deportiva en el mundo", tiene que llegar a ser "una gran súper potencia".



"Creo que las bases están, las gentes están, la sensibilidad. Debemos de promover que, con ayuda, consigamos llegar más lejos", ha manifestado dirigiendo sus palabras a la ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero, que ha estado presente en el acto.



Según sus palabras, y acompañado por el ministro de Cultura y Deporte saliente, José Manuel Rodríguez Uribes, Miquel Iceta ha aseverado que le va a tocar "culminar" el trabajo de su predecesor.



"En eso siempre hay un punto de injusticia porque uno recoge los frutos que ha sembrado otro después de arar la tierra y vencer obstáculos. Querré verte mucho, no solo por el consejo, sino por la calidad, cercanía y honestidad de un hombre que probablemente no pudo hacer todo lo que quería, entre otras cosas porque se han enfrentado a una pandemia durísima", ha agregado.



Durante su discurso, Iceta ha dicho también que España es un "país de creadores" con una "lengua común, vital y poderosa"; y ha unido "cultura y memoria" porque para el nuevo titular de Cultura esta materia sirve para "la mediación, para construir puentes, para tener una mirada limpia que rompa prejuicios".



En este sentido, Iceta ha recordado al joven asesinado en La Coruña, Samuel Ruiz.



"He intentado buscar definiciones de Cultura y había tantas que me he mareado y me he hecho una: es lo que respiramos juntos, lo que nos convierte en comunidad. Unidos en la diversidad, libres, para ser quienes somos para compartir, debatir, disentir, enseñar y aprender. Solo un país culto puede ser un país libre. Es lo contrario a la barbarie, implica tolerancia, respeto y convivencia y en ese sentido no puedo dejar de pensar en Samuel Ruiz", ha matizado.



Asimismo, el ministro ha reivindicado "la cultura frente al odio" porque "a más cultura" más se conseguirá "aislar, hasta erradicar, las violencias, cuya única base es el odio al diferente".



Iceta también ha confesado que asume esta responsabilidad con "ilusión, humildad y un sentido de la responsabilidad importante", aunque ha manifestado que al mirar la "lista" de ministros de Cultura que le han precedido se ve "pequeño".



"No llegaré a estos niveles, pero el estímulo sí lo tendré para esforzarme e inspirarme y para poder llegar siquiera a la mitad del camino que hicieron", ha matizado.



Por su parte, Rodríguez Uribes ha agradecido el tiempo que ha estado al frente de esta cartera con una cita del libro "La ética en el país de los elfos" de G.K Chesterton: "La prueba de la felicidad es la gratitud".



"Le quiero dar las gracias a mi amigo Iceta, darle la enhorabuena y la bienvenida a esta casa y decir que aunque es una persona con criterio y capacidades quiero desearle suerte y acierto. Capacidades y criterio no te faltan. Hasta siempre y os llevo en mi corazón. Ha sido una experiencia extraordinaria", ha concluido.



A la toma de posesión han acudido el exministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; la directora del INAEM, Amaya de Miguel; el presidente del COE, Alejandro Blanco; el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Agustín Zamarrón y el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, entre otros.