Alberto Ginés: "Me gusta que la gente que me sigue sepa cómo pienso y cómo soy"

Alberto Ginés (Cáceres, 2002) no se esconde. Tras ganar el oro en escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio una cuenta suya de Twitter clandestina pasó a ser viral. Ahí se expresaba sin filtros y sigue haciéndolo, según asegura en una entrevista con EFE, porque le ?gusta? que la gente que le sigue ?sepa? cómo piensa y cómo es.



El escalador atendió a EFE en la presentación del nuevo centro de escalada ?Sputnik Climbing? de Las Rozas (Madrid). Un nuevo centro para practicar un deporte que impulsó con su medalla de oro, algo de lo que se enorgullece ya que supone ?devolver a la escalada todo? lo que le ha ?dado?.



Pregunta: Este nuevo centro de escalada es, en parte, gracias a usted y su oro en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se siente por ello?



Respuesta: Me pone muy contento porque cada vez se está invirtiendo más en instalaciones y es algo que necesitamos. Ver crecer la escalada en España me pone muy contento. Es genial que la gente vaya interesándose cada vez más a la escalada a raíz de mi actuación en los Juegos Olímpicos porque es un deporte divertidísimo. Al final es devolver a la escalada todo lo que me ha dado.



P: ¿Cómo le recibieron en su ciudad, Cáceres, cuando volvió de los Juegos Olímpicos?



R: Sabía que había tenido repercusión lo que había hecho, pero hasta que no llegas y lo ves todo no te das cuenta de verdad. Iba por la calle y los chavales me reconocían, me pedían fotos? eso nunca me había pasado y nunca pensé que me fuera a ocurrir.



P: Cómo puso en su cuenta de Instagram, una de las cosas más llamativas que ha hecho tras el oro olímpico fue chocar el puño con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ¿Cómo fue ese momento?



R: Me dijeron que iba a ir a un acto con el presidente, pero no sabía muy bien a lo que iba (ríe). De repente me sientan en primera fila y cuando acaba su discurso viene a chocarme el puño y me quedé como ?¿qué acaba de pasar?? (ríe). Tuvimos una charla agradable, poco tiempo, pero me sirvió para conocerle.



P: ¿Y lo que más te ha sorprendido de todo?



R: Hace unos días, que cené en la casa del embajador de Japón. Yo pensé que sería en la embajada y de repente vi la invitación y era en su casa. Son cosas de este estilo que no pensaba que se hiciesen.



P: ¿Conocía Japón antes de ir a los Juegos Olímpicos?



R: Sí, fui un par de veces. Me gusta mucho e incluso me planteé irme allí a vivir porque me gusta mucho la cultura, la comida y se entrena muy bien allí. Alguna vez me lo he planteado y ya veremos si se da en el futuro.



P: Se tatuó los anillos olímpicos tras el oro. Y su abuela también. ¿Cómo fue eso?



R: Empezó como una tontería que salió en una cena de Navidad o algo así. Me dijo que si hacía medalla en Tokio se tatuaba y yo le dije que cómo se iba a tatuar, claro (ríe). Fue hace dos años, antes de que se aplazaran los Juegos, y un poco antes de irme me lo recordó. Casualmente gané, nadie se esperaba que ganase, y fue como ?pues ahora la abuela se tiene que hacer un tatuaje? (ríe). Mi madre le dijo que cómo se iba a hacer un tatuaje con la edad que tiene y ella dijo que precisamente por la edad que tiene se podía hacer el tatuaje. Y ya me ha dicho que no descarta hacerse otro, aunque vamos a relajarnos (ríe)?.



P: Una de las cosas más llamativas de los Juegos Olímpicos fue cuando descubrimos su cuenta de Twitter paralela. ¿Cómo fue ese momento en el que se dio cuenta de que se popularizó?



R: Era una cuenta que yo tenía con mis amigos solo. Cuando terminé de competir en la final quería mirar mis seguidores en Instagram porque es lo que más uso, y me di cuenta de que solo tenía notificaciones de esa cuenta de Twitter y no paraba. Pensé que era la oficial y cuando lo vi pensé ?a ver lo que sale de aquí? porque puse cosas que ni me acuerdo, lo primero que se me pasaba por la cabeza. Al principio pensé en borrarla, pero dije ya qué más da. La sigo usando y a la gente le mola. Me gusta también que la gente que me sigue ahora sabe cómo pienso y cómo soy y es algo que aprecio bastante.



P: Usted nunca se ha desmarcado de sus ideales, de lo que piensa, cuando a veces los deportistas intentan no posicionarse.



R: Sí, me gusta que sepan cómo pienso. Al final, por ser deportistas no tenemos que dejar de dar nuestra opinión o nuestras ideas. Que cada uno piense como quiera dentro de la tolerancia y el respeto.



P: En uno de esos tuits expresó las dificultades de entrenar en España. Y aún así ha sido oro olímpico. ¿Cómo es posible?



R: Hablándolo en los Juegos con el seleccionador austriaco me decía que tenían las mejores instalaciones pero que no eran los mejores escaladores; solo casos puntuales, no arrasan para las instalaciones que tienen. No solo es tener el sitio perfecto, hay un trabajo, un equipo? lo que no hemos tenido por el tema de las instalaciones lo hemos compensado con trabajo.



