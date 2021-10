Las federaciones deportivas quieren estar en eSports para "no quedarse atrás"

Madrid, 28 oct (EFE).- Las federaciones deportivas tienen "la vocación de que hay que estar" en las competiciones de videojuegos o 'eSports' porque si no "te quedarás atrás", ha opinado el presidente de la Asociación del Deporte Español (Adesp), José Hidalgo, este jueves durante una mesa redonda en el foro 'Global eSports Summit'.



"Entre mis compañeros presidentes de federaciones deportivas hay la vocación de que hay que estar, porque si no te quedarás atrás, y por lo tanto estamos abiertos al cambio", ha señalado Hidalgo durante una mesa redonda sobre relaciones entre deportes tradicionales y competiciones electrónicas en este foro profesional sobre 'eSports'.



El presidente de la Federación Española de Triatlón y de Adesp, que agrupa a la mayoría de las federaciones deportivas, ha reconocido que "no hay una postura común" entre los mandatarios del deporte sobre este sector, pero sí "la vocación de que hay que estar" en este ámbito.



Tanto es así que Adesp ha propuesto que se recojan los eSports en el articulado del anteproyecto de la nueva Ley del Deporte que sustituirá a la actual, que data de 1990. "Una ley para otros 30 años tiene que anticiparse en este momento", ha defendido Hidalgo.



En la mesa redonda han participado tanto organizadores de competiciones deportivas, como LaLiga de fútbol española que organiza la eLaLiga con el videojuego FIFA, clubes de 'eSports' como el Cream Real Betis o especialistas en el sector de empresas como Webedia o de la Asociación de Marketing de España.



Álvaro Mena, responsable de ventas de la eLaLiga ha explicado que para ellos organizar una competición del videojuego FIFA de EA Sports es "un paso muy natural" y para ellos organizar competiciones de otros videojuegos no tendría sentido.



"Para LaLiga salirse del territorio FIFA, que es estratégico para nosotros, a día de hoy no es una opción y no es un camino. Creemos que tenemos mucho recorrido todavía", ha resaltado Mena, que ha defendido que su próximo reto es volver a organizar competiciones físicas tras el parón por la pandemia del Covid-19.



El consejero delegado del Cream Real Betis, Diego Soro, ha defendido desde el punto de vista de un club de videojuegos aliado con un club de fútbol tradicional que se trata de "una simbiosis clara" ya que sus audiencias son diferentes. "Nos dirigimos a unas audiencias mucho más jóvenes, a las que el deporte tradicional les cuesta llegar", ha explicado.



Soro ha defendido que es "un error entender los eSports como un paso siguiente al deporte tradicional" sino que hay que hacerlo como algo diferente en sí mismo, y ha definido su organización como "agnóstica" en cuanto a los videojuegos en los que compite. "Ahora el más seguido es 'League of Legends', pero si cambia y es otro, saldremos y entraremos en otro", ha opinado



El experto en patrocinio deportivo Carlos Cantó, de la Asociación de Marketing de España, ha recordado que el gasto de aficionados en estas competiciones es mucho menor, ya que en Estados Unidos un seguidor de la NBA gasta unos 230 dólares (198 euros, al cambio actual) por persona y año en su deporte, mientras que en 'eSports' esa cantidad no llega a 5 dólares (4 euros).



En ese mismo sentido, el director de 'eSports' de la empresa de comunicación y entretenimiento digital Webedia, Alberto Fernandez, ha explicado que las marcas comerciales ya no están interesadas en poner su nombre a un equipo y competición sino entender cómo pueden integrar su producto en ellos para vender más.



"A mí me dicen: no quiero patrocinar tu equipo, tu competición, pero sí me interesa integrar mi marca en tu contenido, dame opciones. Me da igual el logotipo, lo que quiero es conectar con la audiencia", ha concluido Fernández durante esta mesa redonda del foro 'Global eSports Summit' que está celebrando en los cines Kinépolis de Pozuelo de Alarcón (Madrid).