Moses: "Rusia debería ser excluida de París 2024 por esta barbarie"

Madrid, 4 mar (EFE).- El estadounidense Edwin Moses, presidente de la Fundación Laureus Sport for Good, opinó que Rusia debería ser excluida de los Juegos de París 2024 y los siguientes de Invierno por "la barbarie de lo que están haciendo" en Ucrania, que "ha perturbado al mundo entero".

"Con esta guerra en marcha, completamente fuera de lugar, que creo que es típica de la forma en que los rusos tratan las cosas, creo seriamente que deberían ser excluidos de París [Juegos Olímpicos de 2024] y probablemente también en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Tiene que pasar algo, su comportamiento no va a cambiar voluntariamente", afirmó.

En una entrevista difundida por Laureus, el exatleta recordó que estuvo a favor de excluir a los rusos por lo que ocurrió en Sochi en 2014 "por corromper realmente la integridad de los Juegos Olímpicos, a través del dopaje", cuando formó parte del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), porque "se habían hecho demasiadas prórrogas".

"Interceptar las pruebas en un laboratorio, hacer un agujero en la pared, cambiar las muestras de dopaje, todo ello durante los Juegos Olímpicos, acabó con la imagen que tenía del espíritu olímpico, y con ello la ética de lo que significan los Juegos Olímpicos para mí. Fue simplemente atroz desde el principio. Pensé que el COI debería haberles reprimido allí mismo, por corromper lo que representa el movimiento olímpico, pero no lo hicieron", afirmó.

Moses, que es miembro de la Academia Laureus y presidente de su Fundación, destacó la unidad mostrada en estos momentos por los organismos deportivos en su postura contra Rusia, porque "lo normal es que la Fórmula 1 no se retire, que la FIFA no expulse a Rusia, que no se impliquen todas las federaciones internacionales".

"Lo normal no es eso, pero esto es tan horrible. No tiene mucho que ver con la política, tiene que ver con la humanidad, y esta guerra ha violado realmente a la humanidad. Esta situación en Ucrania, y la guerra, y los combates, y los niños que mueren, la gente inocente que muere, los cohetes y misiles, y los tanques que ruedan, Y está en directo en la televisión, por lo que todo el mundo es consciente de ello y ha perturbado al mundo entero", añadió.

Moses lamentó, no obstante, el daño que las sanciones va a causar en el pueblo ruso, que "no sabe lo que está pasando", porque "no hay información en el país, y además es objeto de "represión" por parte del régimen de Vladimir Putin, con quien coincidió hace tiempo y le habló en tono de "propaganda".

"Una vez me senté cerca de él. A dos asientos de distancia, y traductor estaba en medio. Y hablé con él toda esa noche. Sé cómo hablaba de los deportes, como si fueran el Santo Grial, y de lo importante que era el deporte, y de lo bueno que era que lo mejor de cada país, independientemente de su ideología, pudieran competir juntos, y quien gane, gana. ¡Sólo era propaganda!", consideró.

El doble campeón olímpico en 400 vallas en Montreal 1976 y Los Ángeles 1984 apuntó que lo que Rusia está haciendo ahora en Ucrania "es exactamente lo mismo que han hecho con el deporte", con un sistema en el que todos los órganos de gobierno nacionales "están en connivencia, para dopar a los atletas".

"Eso es lo que estamos viendo cómo funciona allí. No hay sanciones por dar positivo. Si un atleta da positivo, en el curso del entrenamiento, simplemente lo dejan fuera del equipo ese año. No hay sanciones, no hay nada malo, no hay ningún castigo por ello. Simplemente espera otro día para entrar en el equipo y, con suerte, da negativo en la prueba, sale de nuevo y vence al mundo. Así es como se gana. Lo sé desde hace 35 años. Y he estado luchando contra eso durante treinta y cinco años", concluyó.