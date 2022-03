Mouriño: "Sports 360 nace para que Galicia tenga un referente del deporte"

Madrid, 30 mar (EFE).- Carlos Mouriño, presidente del Real Club Celta, aseguró que "Sports 360 es una empresa cien por cien del Celta pero que no se quiere dedicar cien por cien al fútbol" y que nace porque "Galicia necesita tener un referente del deporte en España" y con voluntad de "exportarlo al mundo".

"No tenemos límite, queremos llegar hasta donde cualquier deporte, especialidad, investigación o tecnología tenga cabida en nuestro proyecto. Iremos de la mano para ayudarles. Los beneficios van a reportar en la mejora del club deportivo, pero queremos que lleguen a todos los deportes y profesionalizar desde abajo todo el deporte gallego", dijo.

Mouriño intervino este miércoles en el Foro Efe Sport Business Days titulado "La Industria del Deporte en Galicia", junto a Sofía Toro, gerente del Clúster de la industria del deporte gallego, y Carmen Lence, CEO del grupo Lence-Leche Río.

Presentado por el director de Deportes de EFE, Luis Villarejo, el acto contó también con la participación del capitán del Celta, Iago Aspas, y los presidentes de LaLiga y la ACB, Javier Tebas y Antonio Martín, respectivamente.

"El proyecto estaba pensado desde antes del convenio con CVC, pero esto nos va a dar un empujón tremendo y una rapidez de desarrollo del mismo. Los fondos de CVC son importantísimos para el fútbol. LaLiga ha querido ir a más, a expandir su nombre y su sistema de gestión y apoyamos este proyecto. Siempre vamos a apoyar la disciplina de la parte financiera y nosotros vamos a apoyar a todos los deportes con una parte de los fondos de LaLiga", señaló.

Javier Tebas apuntó que "el destino finalista" de los fondos de CVC "es clave para acelerar los magníficos proyectos del Celta" y que "esa estrategia que igual era a quince años va a poder reducir el tiempo". "Siempre que voy a Vigo veo cosas nuevas, la próxima vez cuando acabe con los fondos no se en qué estará pensando. Me emociona ver la capacidad de gente dirigiendo, porque no es una cosa temporal", añadió.

Carlos Mouriño insistió en que el Celta en Vigo quiere ser el cuarto centro deportivo del mundo, junto a Berlín, Londres y París y atraer gente de otros continentes como América y Asia, tanto para hacer cursos específicos de deportes o desarrollar proyectos tecnológicos, sin abandonar su formación académica aprovechando la cercanía de la universidad.

"Tenemos una carta del Comité Olímpico Español diciendo que es un proyecto increíblemente bueno, que lo considera prioritario para nosotros. Tendremos un comité que pasará el proyecto a un club de inversores que ya tenemos formado, para que tenga el respaldo económico. No es solo decir venir, sino venir que aquí tenéis el apoyo que requerís para el desarrollo y la financiación", comentó.

El directivo gallego habló de su convicción de profesionalizar la gestión y la presidencia de los clubes, "sin perder la pasión por el deporte", pero lejos de "la desorganización" y "el forofismo" de etapas anteriores, y también del trabajo que debe hacerse por la cantera y la formación.

"El Celta tiene también su lado de formación que no vamos a olvidar nunca. La afición en un momento no podía entender que remodeláramos la instalación de los niños porque decía que por qué no se compraba a un jugador con ese dinero, pero nosotros tenemos que hacer proyectos a largo plazo. Lo que se nos criticaba creo que ahora es el orgullo de la afición de Vigo, porque tengamos los jugadores que tenemos de la cantera en el primer equipo y a nuestros juveniles en semifinales de la Copa del Rey", afirmó.

A un año de que el Celta celebre su centenario en 2023, su presidente reivindicó la máxima de la "estabilidad", siempre con los pies en la tierra, y ser un equipo que pueda jugar en Europa, "sin meterse en la aventura de prometerlo, que te aplauda la afición un momento y que luego se vaya desilusionando".

"Siempre he dicho que prefiero diez años en Primera que uno en Europa y se ha cumplido. La próxima será la undécima temporada seguida en Primera. Esa es la importancia que tiene el proyecto, a partir de ahí estamos dispuestos a ser ese equipo que se pueda meter en Europa, esa estabilidad, no hacer un equipo para entrar en Europa", concluyó.

Junto a Carlos Mouriño, Sofía Toro expuso que el Clúster del deporte gallego "nace con el objetivo de aglutinar a las empresas del sector del deporte en Galicia y situarlas en una posición de liderazgo competitivo", y Carmen Lence habló de la vinculación de los valores del deporte y los de su compañía, dedicada al patrocinio deportivo desde 1986.

"La superación está en el ADN de la empresa desde que mi padre empezó con ella. Patrocinar al Breogán es una tradición, pero tiene un retorno en reconocimiento de la marca. Hay que soñar, no dejar de luchar y llamar a todas las puertas. Intentaremos que el presupuesto de este año suba, la gestión creo que es muy buena, se ha recuperado la situación económica y hay que seguir con 'sentidiño' para que pueda ser sostenible", señaló.

Lence se refirió a la labor de la Fundación que hace su grupo para promover el baloncesto en el ámbito rural ante el aumento de la obesidad infantil en este y concretó lo que significa "actitud Río". "Es ese espíritu de superación, vivir los valores, perseverancia iniciativa, valoración, excelencia y aspirar siempre a más y de acuerdo con el espíritu deportivo", concluyó.