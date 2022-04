El Helvetia BM Prointegrada defiende la cuarta plaza ante BM Ciudad de Algeciras

Los sevillanos, con todos disponibles, buscan resarcirse de la derrota 'in extremis' en Pinto ante un rival directo por el objetivo final

Un desgraciado último segundo en Pinto la pasada semana acabó matemáticamente (aunque ya eran virtualmente nulas) con las posibilidades de ascenso del recién renombrado, tras la toma de posesión de Juan Ramón Jordán como nuevo presidente de la entidad, Balonmano Triana. Ahora, a falta de tres jornadas, dos interesantes objetivos, sobre todo tratándose de un equipo prácticamente nuevo, planean sobre los rojinegros. El primero, continuar preparando al conjunto para tratar de asaltar la deseada subida de categoría de cara a la próxima temporada. El segundo, mantener la cuarta plaza. Y ambos pasan por vencer este sábado a un rival directo: el Balonmano Ciudad de Algeciras.

La derrota en tierras madrileñas ha apretado la pugna por ese cuarto puesto, con hasta tres escuadras (Helvetia BM Prointegrada, BM Bolaños y BM Ciudad de Algeciras) compitiendo por ella en un intervalo de sólo dos puntos. Y el caprichoso calendario ha querido que dos de ellas se enfrenten en la antepenúltima de las fechas. Así, sevillanos y gaditanos se miden cara a cara. Los locales tendrán que demostrar una recuperación, principalmente a nivel anímica, tras el chasco en Madrid para llevarse el choque. Para ello, nada mejor que jugar en El Paraguas, al calor de su público, donde enlaza siete victorias consecutivas (no pierde en casa desde el pasado diciembre) y el equipo suele exhibir su mejor versión. Fernando Castelló dispondrá de casi toda su plantilla. Manu López, autor de una actuación colosal, pese a la derrota, el sábado anterior, sigue con sus problemas de rodilla, aunque se espera su concurso en el duelo.

Mientras tanto, los algecireños se presentan tras caer en casa contra Palma del Río. Su temporada ha discurrido por unos cauces muy parecidos al Helvetia Bm Prointegrada, con un inicio irregular y una reconducción y mejora del juego y resultados conforme avanzaba el campeonato. Cuentan, además, con el cuarto y el quinto máximos goleadores del grupo (Pablo Gastón Cantore, con 154 tantos, y Julián López Mon, con 146). Para el entrenador sevillano, Fernando Castelló, "Ciudad de Algeciras es un equipo muy completo, con buenas individualidades, buena defensa, lanzamiento, extremos€", por lo que aventura que "va a ser un partido muy igualado y difícil", a la vez que recuerda que "allí ganaron con relativa comodidad".

Respecto a la última derrota, el técnico prefiere pasar página: "De todo hay que recuperarse. Estas cosas pasan. Te sientan mal, pero una vez que pasas el duelo tienes que pensar en el siguiente partido" No obstante, reflexiona sobre el hecho de no haber podido derrotar a ninguno de los tres conjuntos que comandan la tabla: "Los datos dicen que hemos perdido los seis partidos ante los equipos que están por delante nuestra. Es verdad que caímos de uno en Ciudad Real, de uno en Pinto€ En fin, todos ellos han sido muy competidos. Es el precio que hay que pagar cuando tienes un equipo totalmente nuevo. En esos momentos ajustados tiene mucho ganado el equipo cuyos jugadores llevan muchos años juntos". Al mismo tiempo, finaliza admitiendo que "acabar cuartos se ajustaría" a lo que han hecho esta temporada. "Si no acabamos más arriba es porque no hemos hecho méritos para ello", zanja.

Por su parte, el portero Manu López ha asegurado, en pos de la disputa frente al BM Ciudad de Algeciras, que "será fundamental" que estén "muy concentrados en las diferentes facetas del juego, y minimizar los errores", dado que "es un equipo que lucha por terminar la Liga en los mismos puestos" que el cuadro sevillano, por lo que tienen que "mantener la línea de trabajo y rendimiento" que han mostrando "durante la segunda vuelta". Al igual que su entrenador, el veterano guardameta resalta del oponente "su juego colectivo y elaborado para afianzar las facetas ofensivas que tiene y sacar partido de ellas sobre las defensas de los rivales", incidiendo que "en el aspecto defensivo destaca su bloque defensivo sólido, con un 6-0 físico que cuesta romper". Por tanto, la clave está clara: "Tendremos que tener paciencia y mucho juego colectivo para conseguir buenas opciones de lanzamiento".



FICHA TÉCNICA.-

Partido: Helvetia BM Prointegrada – Balonmano Ciudad de Algeciras

Jornada: 28ª

Horario: Sábado, 30 de abril, a las 19:30

Pabellón: El Paraguas

Streaming: https://youtu.be/h8IS-xAJ9Xs