Marc Márquez, Toni Bou, Laia Sanz y Carmelo Ezpeleta, premios María de Villota

Madrid, 9 may (EFE).- Los pilotos Marc Márquez, Toni Bou y Laia Sanz, junto con Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, empresa organizadora del campeonato del mundo de motociclismo, fueron galardonados este lunes en la octava edición de los Premios María de Villota celebrados en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

Márquez, seis veces campeón del mundo de Moto GP, Toni Bou, quince veces campeón del mundo de trial bajo techo y otras quince al aire libre, y Laia Sanz, campeona de diez rally Dakar en categoría femenina, recibieron su premio en la misma categoría, la de 'Hazaña deportiva'.

"No suelo asistir a premios durante la temporada pero este era especial porque hay ocasiones que no puedes decir que no", dijo Márquez, al recibir el premio de manos de Emilio de Villota.

"Es un placer recibir este premio. He recibido muchos premios por ganar carreras pero no por los valores que transmites en el deporte, uno de ellos la superación, que ahora lo estoy poniendo en valor porque estoy viviendo las dos caras del deporte con las lesiones", señaló.

Laia Sanz, campeona de diez rally Dakar en categoría femenina, tuvo un recuerdo para la piloto María de Villota, fallecida en 2013, de la que dijo que le "gustaba mucho la energía que desprendía".

"Fue un ejemplo para todos y una gran inspiración en el mundo del motor para todos nosotros", apuntó.

De los pilotos el único que no pudo asistir a la gala fue Toni Bou, quince veces campeón del mundo de trial bajo techo y otras quince al aire libre, que mandó un mensaje de agradecimiento por vídeo.

Carmelo Ezpeleta recordó sus orígenes en el mundo de las motos en la década de los setenta y puso "en valor lo buenísimo que son los motoristas porque la moto es lo más difícil, ya que es igual que los coches pero aparte te das golpes con tu cuerpo".

"Ser deportista es algo extraordinario. Creo que hay pocos deportistas malas personas. Eso es lo que me gusta. El deporte nos enseña a todos que en situaciones difíciles nos ponemos juntos y salimos", confesó.

Junto con los premios María de Villota se entregaron los premios Ciudad de la Raqueta, que, en su caso, celebraron su décima edición.

El premio a la 'Trayectoria de tenis' fue para Francisco 'Pato' Clavet, que dijo estar "enamorado de un deporte como el tenis" y confesó la "suerte que tiene de poder dedicarse a su vocación", algo por lo que se siente "muy agradecido".

El premio 'Especial Ciudad de la Raqueta' recayó en la extenista Carla Suárez, de la que su compañera Virginia Ruano destacó su "calidad como tenista y su coraje para superar un cáncer".

"El tenis ha sido mi vida. He disfrutado mucho de mi carrera deportiva. He salido adelante de una situación dura como una enfermedad y el tenis, aparte del cariño que recibí, me sirvió para salir adelante", declaró emocionada Carla Suárez.

También fueron galardonados la empresa Bullpadel, el Comité Paralímpico Español, el periodista Miguel Ángel Zubiarraín, la Liga Juvenil de tenis de la Federación de Madrid, la asociación Palas para todos y los exjugadores de pádel Javier Aranzana y Juan Fontán.

La gala fue amenizada por el grupo musical Los Secretos, que tocaron en acústico las canciones 'Ojos de gata', 'Pero a tu lado' y 'Déjame'.