El dilema del COI: Bach expone la dificultad de huir de la politización

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente de Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, admitió este viernes que la guerra de Ucrania pone a este organismo "ante un dilema": recomendar o no sanciones que afecten a los deportistas de Rusia, país invasor, y Bielorrusia, su aliado, y dijo que deben prepararse para superarlo, "cuando llegue la paz", con un enfoque "humanitario, no político".

"Nuestra misión olímpica no es política; es humanitaria. En nuestra comunidad olímpica todos somos iguales y por eso todos los afectados por la guerra merecen nuestra atención y apoyo", aseguró Bach durante la 139 Sesión del COI, que abordó este viernes los asuntos que quedaron pendientes el pasado febrero en Pekín, cuando las restricciones derivadas de la pandemia aconsejaron reducir la agenda.

En su informe de apertura de la reunión, Bach hizo un repaso de las medidas tomadas, por un lado, para proteger a los deportistas ucranianos y, por otro, para sancionar a los de Rusia y Bielorrusia.

A este respecto, Bach respaldó las decisiones de las federaciones de natación y gimnasia, que han excluido de sus competiciones a deportistas rusos que expresamente apoyaron la guerra.

"Vigilamos de cerca a quienes apoyan esta guerra y hemos sacado y sacaremos las consecuencias necesarias", dijo el dirigente alemán.

"Pero también tenemos que darnos cuenta de que en Rusia hay una ley en vigor que amenaza con hasta 15 años de cárcel a cualquiera que se manifieste en contra de la guerra. Por tanto, en tales circunstancias, el silencio en sí mismo puede ser un mensaje", observó Bach.

"Para unir al mundo entero, el deporte olímpico necesita la participación de todos los deportistas que acepten las reglas, incluso y especialmente si sus países están enfrentados. Una competición entre deportistas solo de naciones afines no es un símbolo creíble de la paz", subrayó.

Bach advirtió igualmente de la aparición de "sentimientos anti-rusos y anti-bielorrusos" pese a que, agregó, "esta guerra no la empezaron ni el pueblo ruso, ni los deportistas rusos, ni su comité olímpico ni los miembros rusos de COI".

"Hay gobiernos que han prohibido a sus deportistas competir en cualquier prueba con rusos o bielorrusos, o que les han quitado el apoyo económico si así lo hacen. Hoy son Rusia y Bielorrusia, mañana puede ser un país A que no quiera competir con un país B. Sería una situación contraria a nuestros principios", dijo el presidente.

"Si son los políticos los que deciden quién puede competir en cada prueba, significaría la plena politización del deporte. El deporte sería una herramienta de los políticos. Este era y es nuestro dilema", comentó Bach.

"Cuando llegue la paz tenemos que estar preparados para superar nuestro dilema. Nuestra misión olímpica es humanitaria, no política", reiteró.

El COI recomendó a todas las federaciones deportivas, cuando empezó la guerra en Ucrania, que excluyeran a los atletas y directivos de Rusia y Bielorrusia o que, en caso de admitirles, les fuera retirados sus símbolos nacionales: bandera, himno y equipación.

Entre los miembros que asisten a esta Sesión del COI figuran los rusos Shamil Tarpishchev y Yelena Isinbayeva. El COI indicó en un comunicado reciente, para justificar que ellos no fueran excluidos de la asamblea, que sus miembros no son representantes de sus países en el organismo olímpico, sino al contrario, embajadores del COI ante las organizaciones deportivas de sus países.

La reunión, en formato híbrido -presencial desde Lausana y en línea-, incluyó una ceremonia de recuerdo dedicada al israelí Alex Gilady, que perteneció al COI desde 1994 y hasta su muerte el pasado 13 de abril y que trabajó sobre todo en el campo de la producción televisiva. El COI le concedió este viernes la Orden Olímpica, su más alta distinción, a título póstumo. Thomas Bach le recordó con palabras emocionadas, al borde de las lágrimas.