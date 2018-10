Viñuela: "El triatlón cros es una modalidad que está por explotar todavía"

Ibiza, 24 oct (EFE).- Kevin Tarek Viñuela habló acerca de la modalidad de triatlón cros, en la que buscará realizar un buen papel durante la disputa de la cita continental que se celebrará en Cala Bassa (Ibiza) dentro del Campeonato de Europa Multideporte.



"A ver si el triatlón cros empieza a ir para arriba, es una modalidad que está por explotar todavía. En este campeonato, y gracias a la difusión de los medios, se va a ver que hay un nivel muy importante tanto nacional como internacional. Ojalá en el futuro pueda ser distancia olímpica", comentó.



"En el triatlón cros, cuando hay diez segundos pierdes la referencia del de delante. El ir a rueda no hace tanto. En el agua no son salidas muy numerosas de ochenta o cien triatletas. Creo que por esa parte se te ve el nivel real en las tres disciplinas", señaló en la rueda de prensa previa.



Sobre su estado de forma, explicó: "Después de hacer una pretemporada muy buena la temporada ha sido muy larga, compitiendo desde marzo hasta ahora. He podido conseguir mi tercer o cuarto pico de forma de la temporada. En agosto descansé porque llevaba mucho desgaste y ha costado volver a coger la forma, aunque he podido".



"He sacado adelante todos los entrenamientos planificados para esta competición y tengo muchísimas ganas. Por fin me llega la oportunidad de poder competir internacionalmente en esta modalidad, que es la más justa de todas que hay en triatlón porque la bici tiene un peso importante", apuntó.



En ese sentido planteó la posibilidad de una modalidad novedosa: "Hay una modalidad que todavía no existe y creo que sería más justa, el triatlón contrarreloj. Un formato sprint en el que se nadara, se hiciera bici y se corriera con salidas cada dos minutos".



Conseguir una medalla sub-23 se encuentra entre sus objetivos: "Es mi último año sub 23, quiero aprovecharlo y poder llevarme una medalla en la categoría. Mis condiciones buenas en la natación me permitirán estar delante. Saldré al ataque y veremos cómo se puede gestionar el intentar que no se vaya nadie por delante. Espero llegar con opciones en la carrera a pie. Ahí influirá mucho el desgaste".



"A las alturas que estamos de temporada me encuentro con ganas y con fuerzas. Si no hay problema vamos a estar delante. El tricros es una modalidad en la que uno suele marcarse el ritmo, no vas en un grupo con tirones y te ponen el ritmo. Tu eres el que vas poniéndote el ritmo y en la natación saldremos a romper la carrera", expresó.



Por su parte Laura Gómez, que buscará una presea absoluta, valoró el circuito: "La natación no tiene complicación, el agua en perfectas condiciones. El sector de bici lo he podido ver y no tiene desnivel, tiene dos subidas con piedras y suelta que quizás marquen un poco, una bajada con piedras y tres curvas a tener en cuenta".



"Lo que marcará la diferencia es la velocidad con la que lo haces, tienes que ir con precaución. En la carrera a pie hay subida de piedras y una bajada también. Esperemos que haga calor, nos beneficiará", añadió.



"Soy bastante regular en todo. Mañana saldré fuerte nadando para marcar las máximas diferencias en agua. La bici es un punto fuerte que tengo. Corriendo quizás no se ha plasmado la condición de atleta que tengo, tenía mucho dolores y he tenido que parar este año para poder disfrutar de este segmento. Espero ser regular en todo y disfrutar de la carrera", manifestó.



Por lo que respecta a su momento actual, destacó: "Llego en buen estado de forma. Será mi segunda participación a nivel internacional, el año pasado hice segunda en el sub-23. Llego con muchas ganas de competir, he trabajado muy duro este invierno en la BTT y he dado una mejora que espero se pueda plasmar. Vengo para intentar luchar por los cajones de podio".



En la misma línea afirmó: "Para mi es el objetivo de la temporada. No solo es el resultado sino el proceso hasta llegar hasta aquí. Espero tener un buen resultado pero si no es así tomaré las cosas positivas, haré una valoración en frío porque en caliente no sirven de mucho".



"Espero plasmar todo lo entrenado. Llego en buen estado de forma porque tuve que parar por lesiones y tenía que hacer un reset personal. Me ha ido genial, en todas las competiciones que he hecho me encontrado muy bien. Espero poder rematarlo aquí con una buena posición. A ver qué tal se da", completó. EFE



