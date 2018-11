Cacho, dirigido por Antón, comenzó a preparar el maratón de Sevilla

Dirigido por el mejor maratonista español de la historia, su paisano -y doble campeón mundial- Abel Antón, el campeón olímpico de 1.500 Fermín Cacho comenzó este domingo su preparación para debutar en la distancia de 42.195 metros con ocasión del vigésimo aniversario de la victoria de Antón en el Mundial de Sevilla.

Una carrera de 5 kilómetros en el marco de la tercera edición de la GO Fit Vallehermoso, cubierta en 27 minutos, supuso el disparo de salida en la preparación de Fermín Cacho, que el 17 de febrero correrá en Sevilla el primer maratón de su vida con una escolta de lujo formada por dos campeones del mundo: Abel Antón y Martín Fiz. "Estoy cada día más mentalizado para correrlo, después de tantos años inactivo. No va a ser un maratón para hacer marca, sino para disfrutar, aunque siempre tienes un objetivo, que en mi caso será el de bajar de cuatro horas y en todo caso terminarlo", declaró a EFE el exatleta soriano, de 49 años, que cumplirá 50 justo la víspera del maratón sevillano.

"Abel me dijo que tenía que correr este maratón, que le haría mucha ilusión por cumplirse veinte años de su victoria en el Mundial de Sevilla. La va a correr entera conmigo, igual que Martín Fiz, junto a sesenta sorianos y otras cien personas que nunca hayan corrido un maratón", explicó Cacho.

Durante su carrera de atleta de elite, Cacho nunca compitió más allá de los 5.000 metros. Cuando se retiró, corrió en 2004 un medio maratón en 1h33:21. El maratón es territorio ignoto para él, aunque afronta el reto con la tranquilidad de saberse bien dirigido. "Tengo al mejor entrenador: Abel Antón, que ya me ha puesto un plan de entrenamiento. Y le hago caso porque quedan catorce semanas y hay que ponerse las pilas ya", advirtió. Su plan de preparación descarta esfuerzos exagerados. "Nada de hacer muchos kilómetros a la semana. Como mucho, ochenta. Entreno cuatro días a la semana: 50 minutos tres días, y una hora y cuarto los fines de semana. En diciembre haremos un par de tiradas de dos horas, pero sin hacer series ni nada, solamente rodar".

"Carreras como esta de GO Fit me vienen bien por muchas cosas. Primero porque empiezas a coger la sensación de competir, porque vas más rápido, por la sensación de ir con la gente que te está animando. Me imagino que algo así va a suceder en Sevilla. Y sobre todo porque, quieras o no, me hace ilusión volver a correr". Junto a los entrenamientos, las pruebas test. "Haré alguna carrera de diez, pero lo de hacer un medio maratón, lo dudo. Mi entrenador dice que eso de hacer tres semanas antes una carrera larga es una tontería, es llegar cansado al maratón. Lo dice Antón y eso va a misa".

"Yo solo pienso hacer carreras de 5 y 10 kilómetros. Y en los entrenamientos, sólo rodar, sin series. Normalmente entreno en Andújar (su lugar de residencia desde que se casó) y cuando subo a Madrid lo hago aquí en el parque del Canal de Isabel II", apuntó.