Diego García Carrera declarado ganador de la Challenge Mundial de marcha

El atleta español Diego García Carrera, subcampeón de Europa de 20 km el pasado mes de agosto en Berlín, ha sido declarado ganador de la Challenge Mundial de Marcha tras ser admitida su reclamación por la IAAF, que no había tenido en cuenta su resultado de los campeonatos de Europa.

"Es una gran noticia para mí, y no ya por el premio (25.000 dólares), sino por la victoria y porque me concede una plaza fija de invitado especial (wild card) para el Mundial de Doha, por lo que España podrá disponer de cuatro plazas en 20 km marcha", declaró a EFE García Carrera.

El subcampeón de Europa (sólo por detrás de otro español, Álvaro Martín) comparte el primer puesto de la Challenge Mundial 2018 con el sudafricano Leobogang Shange, a quien la IAAF tampoco computó el campeonato de África y cuya reclamación, por tanto, también prosperó. La resolución de la IAAF relega al tercer puesto final al ecuatoriano Andrés Chocho, que en septiembre pasado había sido declarado ganador del circuito formado por diez competiciones, de las que puntúan los tres mejores resultados.

En el caso de Diego, las tres mejores actuaciones fueron el primer puesto de Rio Maior (Portugal), el 7 de abril; el segundo de La Coruña, el 2 de junio, y el segundo de los Europeos de Berlín, el 11 de agosto. "Cuando acabó el circuito eché cuentas y vi que no me habían computado el Europeo, así que reclamé y ahora la IAAF me ha dado la razón, igual que al sudafricano. Es una gran alegría sobre todo por la victoria, que no me esperaba, y porque España tiene una plaza más para el Mundial", explicó. El madrileño resaltó la "motivación especial" que para él supone "estar luchando con los mejores", como ocurrió en La Coruña, donde se jugó la victoria al esprint con el campeón del mundo, el colombiano Eider Arévalo, ante quien sólo cedió por 4 segundos.

García reconoce que ha sido la temporada de su consagración. "Ha sido el empujón que me faltaba, porque lo que más me aporta es estar compitiendo cerca de las medallas. Ahora, a ver si no tengo problemas físicos, como me ocurrió con la rodilla en los Juegos de Río, y puedo llegar bien a los de Tokio", señaló. Para la temporada entrante, se felicita de tener ya plaza fija para los Mundiales de Doha, que se disputarán en una época inusualmente retrasada del año (27 de septiembre a 6 de octubre). "Ser fijo tiene la ventaja de no tener que estar en forma toda la temporada, no tener que desgastarme en cosas menos importantes", apuntó.

A partir de abril volverá a competir en la Challenge Mundial (México, Rio Maior, La Coruña y Copa de Europa en Lituania), antes del Mundial catarí, que será "el gran objetivo del año". "Estuvimos en Doha hace dos meses para ver lo que nos espera y la verdad es temible. Es como el verano más caluroso en España, pero con la humedad más extrema del Caribe. Hay que prepararlo específicamente. Sólo tiene una ventaja, y es que la prueba será de noche, y a mi me cuesta activarme por las mañanas, así que me vendrá bien la hora", anticipó. Hasta ahora solía preparar los grandes campeonatos en la altitud de Navacerrada (Madrid), "pero ahora -advirtió- eso no vale, tendremos que aclimatarnos de otra forma". "En cualquier caso, el objetivo en el Mundial será ganar una medalla. Después de lo conseguido este año, no puede ser de otra forma", reiteró.

Diego García Carrera es el primer atleta español que gana la Challenge Mundial de Marcha desde que en 2013 se instauró el nuevo sistema de competición. Además del marchador madrileño, el extremeño Álvaro Martín, actual campeón de Europa, es quinto en la clasificación final, mientras que Julia Takacs, medalla de bronce en 50km en la capital alemana, se clasificó quinta en el circuito mundial. En años anteriores, Miguel Ángel López obtuvo la segunda plaza en 2015 y la sexta en 2014, y Álvaro Martín la séptima tanto en 2016 como en 2017. En féminas, Julia Takacs y Beatriz Pascual, fueron sexta y séptima, respectivamente, en 2013.





-- Clasificación final, hombres:



1. Diego García Carrera (ESP) 27 puntos

1. Lebogang Shange (RSA) 27

3. Andrés Chocho (ECU) 25

4. Eider Arévalo (COL) 24

5. Álvaro Martín (ESP) 21.