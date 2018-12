Cientos de corredores y corredoras homenajean a Laura Luelmo en Bilbao

Bilbao, 21 dic (EFE).- Varios cientos de corredores y corredoras han homenajeado este viernes en Bilbao a Laura Luelmo, la joven zamorana asesinada en Huelva, en una carrera simbólica con la que han querido reivindicar además "el derecho de las mujeres a correr libres, solas y sin miedo".

A la cita, impulsada a través de las redes sociales por la periodista y 'runner' Begoña Beristain, se han sumado hombres y mujeres de todas las edades para, después de guardar un minuto de silencio, realizar un breve recorrido con salida y llegada en la explanada del Museo Guggenheim.

Entre los participantes ha habido representantes institucionales como la concejala de Igualdad del ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun; y la concejal del PP en el consistorio de la capital vizcaína Beatriz Marcos.

"A Laura le gustaba correr y sentirse libre. Queremos correr sin miedo y no correr por miedo. Que no podamos disfrutar de nuestro deporte libres y seguras significa que nos están quitando la calle y eso es lo que no podemos permitir. Si la hemos ganado, la hemos ganado para siempre", subrayó Beristain.

La periodista ha agradeció a los participantes su asistencia a un acto al que "las mujeres hemos venido a reivindicar y los hombres a apoyar nuestra reivindicación". "Cuantos más hombres haya aquí más corto será el camino que nos separa de la igualdad", añadió la promotora de la 'quedada'.