"El Testigo" más solidario nace en San José de la Rinconada

Miguel Ángel Gómez, presidente del club de atletismo "Los Niños del Barrio", ha puesto en marcha un proyecto que implica la participación de todos los clubes españoles posibles de atletismo, montaña y senderismo. La idea es unir a los corredores de España mediante un testigo de los que se utilizan en competiciones de relevos. Cada conjunto que haga el relevo, voluntariamente, entregará un donativo a la iniciativa "1000 kms contra el cáncer" mediante su página de Facebook, con el fin de dar visibilidad a esa enfermedad a través del deporte y, de paso, recaudar fondos para invertir en investigación.

El plan surge a las cinco de la mañana, cuando Miguel Ángel, "mediante un chispazo", lanza la propuesta utópica a sus contactos. Además, en el mismo instante crea una página de facebook llamada "El Testigo". La sorpresa llega cuando desde el primer día la idea es aceptada por todos y en solo tres días se adhieren a la causa más de 60 clubes deportivos. Debido al número tan alto de personas que sufren junto a sus familiares esa terrible enfermedad, no se ha podido elegir otra mejor causa para motivar y destinar los fondos recaudados.

Con mucha ilusión, el pueblo de San José de la Rinconada espera entrar con buen pie al próximo año festejando por todo lo alto esta iniciativa innovadora. Pese a ello, los asistentes guardarán un minuto de silencio en memoria de Laura Luelmo, la joven profesora que fue asesinada en El Campillo (Huelva). Seguidamente, a las 13:00 horas del día 1 de Enero de 2019 se dará el pistoletazo de salida de la mano de "Los Niños del Barrio", quienes harán un primer relevo en el mismo pueblo a "Los Latitas". Arrancando con 3,7 kms, ellos tendrán que ponerse en contacto con otro club cercano para entregar la pieza al siguiente. Para ello, será necesario avanzar con fluidez. Cada provincia ha de coordinar a sus clubes para que cuando entre el testigo en su provincia lleven una dirección más o menos lógica, aunque la idea es que el testigo siga el rumbo que le parezca, como el que tira una botella al mar, pero siempre buscando la mejor forma para que de la vuelta a la península en el sentido de las agujas del reloj. Se pretende así, fusionar el territorio español, y, aunque nunca se ha hecho nada parecido, el propósito es lanzar un mensaje a la población en el que todos, mediante cualquier deporte, estén unidos.

Pese a que no es una carrera, se irá contabilizando cada día el número de kilómetros recorridos por el testigo y según Juan Garrido Acevedo, speaker de muchas carreras de atletismo y amigo de Miguel Angel Gómez, "no hay prisa" y puede que el objeto se pare en una población dos días porque en ese momento no se puede llevar al siguiente punto, pero lo importante es que llegue a toda España y "no se pierda la cadena". El deseo es que llegue un día a su punto de salida, da igual que sea en tres meses que en un año.



No será el único proyecto solidario

Antes de que el testigo emprenda su camino, "Los Niños del Barrio" harán una quedada el 28 de este mes al que le han dado el nombre de "IV San Silvestre Colinera". Este encuentro consistirá en recorrer 7 kms por las Colinas del municipio de Camas entre amigos y compañeros de carreras. Lo único que hay que aportar es un juguete nuevo para que la organización, a mediados de Enero, los hagan llegar a los pequeños del Hospital Virgen del Rocío. "La acogida que está teniendo la San Silvestre Colinera este año es tan increíble que se está barajando la posibilidad de llevar este año los regalos recogidos a más de un hospital", ha revelado Javier Mena.

Los puntos de recogida establecidos son Running Way en los bermejales, Entrena Sevilla en el Polígono Store y Deportes Álava en San José.