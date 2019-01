Gómez Noya: "A Hawái volveré este año o más adelante, ha sido un buen aprendizaje"

El triatleta español Javier Gómez Noya ha asegurado este sábado que volverá "este año o más adelante" a disputar el mítico Ironman de Hawái después de haber competido en 2018, una edición que le supuso "un buen aprendizaje".

"Pienso en esa carrera veo que he cometido muchos errores", admitió Gómez Noya, quien aseguró que puede "gestionarlo mejor" durante una visita a la escuela del club Triatlón Ferrol, en el que se inició en este deporte.

Durante su estancia en la playa ferrolana de Doniños, destacó a los periodistas que en 2018 "ha habido cosas positivas y cosas no tan positivas", y que no le salió la prueba de Hawai como le hubiera gustado.

Consideró que fue "consciente de que era una carrera complicada para hacerlo bien a la primera". Además, valoró que se trata de una competición "muy particular que hay que conocer" y que en esa distancia es " novato".

"El objetivo principal no salió como me hubiera gustado, pero estoy contento con haber hecho una cosa diferente", matizó Gómez Noya, que está hablando con su técnico para ver qué va a hacer este año.

Para el perfeccionamiento de su actuación en pruebas como la del Ironman, se refirió a la necesidad de "más entrenamiento específico" para así "volver y hacerlo mejor". Por lo pronto, relató que está "empezando a entrenar" y que permanecerá en Nueva Zelanda al menos hasta finales de marzo.

De esta forma, el triatleta ferrolano indicó que está "diseñando el calendario" junto a su equipo de confianza para "ver por dónde tiramos la primera mitad del año, no descartamos nada", dijo.

Preguntado por sus preferencias, señaló que le "apetece todo; todo no se puede hacer, tienes que elegir y tener en cuenta muchas cosas y ver qué es lo que más te motiva" y sobre sus opciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 manifestó que esa posibilidad "siempre está ahí", pero también que debe "ser realista y ver si eres capaz de ser competitivo".

"Decida lo que decida, voy a seguir trabajando y dando mi mejor versión", avanzó Javier Gómez Noya, que resaltó que la "experiencia te da más criterio, cada año es diferente".

Para el deportista gallego, "el triatlón en España sigue creciendo", aunque aseveró que en algunos "ámbitos está más parado con respecto a hace unos años". En todo caso, subrayó que continúa "estando en auge" y que lo "importante es gestionarlo bien para que crezca de forma responsable, sin grandes pasos".

Finalmente, aplaudió la trayectoria de Mario Mola y deseó que el balear "gane todo lo que pueda, este año ha sido el mejor con diferencia; trabaja muy duro y ha sabido buscar su camino, pasa casi todo el año fuera de casa entrenando".

"Me alegro mucho por él", agregó Gómez Noya, que también desveló tras su reciente boda con la también triatleta Anneke Jenkins que fue "un momento muy bueno". El ferrolano afirmó que a "efectos prácticos no cambia mucho" su vida y que espera hacer otra celebración en casa con la gente que no pudo estar cuando contrajeron matrimonio.