Cacho: "Prometer no prometo nada, no soy político"

Cacho: "Prometer no prometo nada, no soy político"

A cuatro semanas del maratón de Sevilla, donde piensa debutar en la distancia en homenaje a su amigo Abel Antón, el campeón olímpico de 1.500 Fermín Cacho no se atreve a predecir su desempeño y, "después de tantos años sin correr", recuerda, no promete nada: "No soy político", ironiza.



"No sé los kilos que he perdido porque no me peso, pero es que ni me pesé antes de empezar la preparación, ni me peso ahora. Eso sí, me veo mucho mejor", declaró a EFE durante la presentación del nuevo club que él mismo preside, el GO fit Athletics madrileño.



Reconoce que "después de tantos años sin correr, cuesta mucho" y ofrece detalles de su preparación: "Estoy entrenando cuatro días a la semana y llevo dos sesiones largas, pero en ninguna he llegado a las dos horas porque a partir de la hora y media muscularmente voy muy jodido, así que veremos qué pasa en Sevilla".



"Mi idea", señaló, "es empezar y ver hasta dónde llegamos. Ya he empezado a hacer cosas, después de trece años inactivo, y de momento me alegra comprobar que si lo dejo unos días el cuerpo ya me pide correr. El cuerpo se reactiva, pero muscularmente vas muy cascado porque son muchos años sin hacer nada".



Cacho bromeó con los quebraderos de cabeza que le está causando al hombre que supuestamente le está dirigiendo en esta su primera experiencia en el maratón: su paisano Abel Antón, doble campeón del mundo de la prueba y cuya gesta de hace 20 años, al revalidar su título mundial en Sevilla'99, le indujo a embarcarse en esta nueva aventura. "No le cojo ni el teléfono", asegura.



"Mi idea es correr con toda la gente, con un grupo de debutantes en el maratón. Vamos a llevar todos el mismo hándicap. Voy a salir a disfrutar, a estar con la gente, intentar acabar la carrera y seguir enganchado a correr. Prometer no prometo nada, no soy político".



"Es un reto difícil", confiesa, "y no ya por los 42 kilómetros, sino por todo lo que conlleva los años de no correr. Intentaré estar a la altura de los jóvenes. Si no lo consigo este año, no me daré por vencido", anticipó.



Con el objetivo de bajar de las cuatro horas, Cacho correrá el 17 de febrero próximo en Sevilla el primer maratón de su vida con una escolta de lujo formada por dos campeones del mundo: Abel Antón y Martín Fiz. Un día antes habrá cumplido 50 años.



"Abel me dijo que tenía que correr este maratón, que le haría mucha ilusión por cumplirse veinte años de su victoria en el Mundial de Sevilla. La va a correr entera conmigo, igual que Martín Fiz, junto a sesenta sorianos y otras cien personas que nunca han corrido un maratón", explicó Cacho.



Como atleta de elite, Cacho nunca compitió más allá de los 5.000 metros. Cuando se retiró, corrió en 2004 un medio maratón en 1h33:21, pero el maratón es territorio desconocido para él.