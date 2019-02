Ortega, Mechaal, Schipper y Rojas anuncian fuertes emociones en Madrid

El atletismo de alto nivel, con 25 medallistas olímpicos y mundiales, darán brillo a la Reunión de Madrid que este viernes tendrá como escenario la instalación municipal de Gallur, donde los focos se repartirán en el mediofondo con el regreso de Adel Mechaal a los 1.500, en las vallas con el subcampeón olímpico Orlando Ortega, en el pasillo de triple con el duelo entre la venezolana Yulimar Rojas y la española Ana Peleteiro y en la velocidad con la campeona holandesa Dafne Schippers.



Madrid se convierte en la cita mundial del atletismo, de ahí los "nervios como cuando competía", del presidente de la Federaciòn, Raúl Chapado, que valoró en el acto de presentación del mitin sobre la pista de Gallur la proyección de la cita madrileña, ya considerada como una de las seis mejores del mundo.



Adel Mechaal, con su flamante y reciente registro de 7.45.56 en el 3.000 de Boston, mejor marca europea del año, vuelve al 1.500 dispuesto a iniciar el camino para sus grandes objetivos del años, el Europeo de Glasgow y el Mundial de Doha. Centrado en el "milqui", el cuarto clasificado en el Mundial de Londres, aun que no tendrá como rival al polaco Marcin Levandowski, baja de última hora. Su enemigo será el keniano Bethwel Birgen, acreditado con 3.34.62.



En el centro de la pista de Gallur habrá espectáculo con pruebas de velocidad y vallas de lujo. El subcampeón olímpico de 110 mv en Río de Janeiro 2016, Orlando Ortega, quien acaba de lograr en Torun (Polonia) una marca de 7.49 que le pone en cabeza del ránking mundial empatado con el estadounidense Grant Holloway, se medirá al subcampeón del mundo de 60 mv en Birmingham 2018, el estadounidense Jarret Eaton.



Ortega no compitió en la pasada temporada invernal pero este año está preparándola a conciencia con la mirada puesta en el Campeonato de Europa de Glasgow donde podría ser uno de los claros favoritos a medalla.



El español Alvaro de Arriba, bronce en el Europeo 2017, llega lanzado a la cita madrileña, "mejor preparado" que cuando hizo su mejor marca de 1.45.43. El salmantino no descarta "incluso atacar el récord de España".



"La pista tiene una curva muy abierta, eso favorece. He entrenado aquí y he corrido a rimos muy buenos, puedo estar en 1.45 minutos, pero se tiene que dar el día, a ver si se puede celebrar un récord", dijo el salmantino en la presentación.



La venezolana Yulimar Rojas, tricampeona mundial y plata olímpica en triple salto, librará un apasionante duelo con su amiga y compañera de entrenamientos Ana Peleteiro, quien acaba de batir a la saltadora sudamericana en Karlsruhe.



"Tengo 23 años y ya he logrado muchas cosas, eso me motiva para trabajar duro, pero quiero dar lo mejor. Los 14.79 metros del año pasado representa mi mejor marca en pista cubierta y la logré en esta pista, por lo tanto me trae buenos recuerdos. Quiero mejorar esa marca y lo intentaré máñana".



La holandesa Dafne Schippers ya deslumbró en la presentación con su presencia. Una estrella mundial que correrá los 60 metros, avalada por un palmarés impresionante, campeona de Europa y del Mundo de 200 metros, una referencia de la velocidad.



Schippers, de 26 años, correrá por primera vez en España, posee una mejor marca en 60 de 7 segundos.



"Puedo correr cerca de mi mejor registro personal, la pista es rápida y por intentarlo no va a quedar", dijo Schipper, que señaló la carrera del Mundual de Pekín 2015 como la mejor de su vida, batiendo el récord de Europa (21.63).



Las emociones de la reunión se extenderán a la prueba de 400 metros, con el plusmarquista nacional Oscar Husillos dispuesto a atacar su récord de 45.69, en pugna con el dominicano Luguelín Santos, que posee una marca de 45.80.



La prueba de lanzamiento de peso será de muchos quilates con la presencia del podio completo del último Campeonato de Europa disputado en Berlín, el polaco Michal Haratyk, su compatriota Konrad Bukowiecki, y el alemán David Storl.