Husillos: ´He pecado de inexperto, pero lo importante era la mínima´

El palentino Óscar Husillos, tercero en los 400 metros de la reunión de Madrid con una marca de 46.71, admitió que había "pecado de inexperto" en la lucha por la calle libre, pero señaló que "lo importante era conseguir la mínima europea".

"He estado mejor que en Karlsruhe (Alemania), con mejores sensaciones, aunque he pecado de inexperto. He pasado algo lento por el 200 y otra vez he tenido miedo de meter el codo al coger la calle libre", declaró a EFE el palentino.

Husillos se da por contento, no obstante, con haber logrado la mínima para los Europeos de Glasgow. "Lo importante era la mínima. No estoy como el año pasado, he empezado un mes más tarde pero voy con paciencia porque el objetivo del año es el Mundial de Doha, a finales de septiembre", indicó.