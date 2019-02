Husillos: "No tengo miedo a nadie, son rivales a los que ya he ganado"

Óscar Husillos, candidato a medalla en la prueba de 400 metros de los Europeos en pista cubierta, competirá desde este viernes sin complejos: "No tengo miedo a nadie, son rivales a los que ya he ganado", declaró a EFE.

"A Pavel Maslak (actual campeón europeo y mundial en sala) le veo bien, pero es un rival al que se puede vencer. Creo que en Düsseldorf, si llegamos a coincidir en la misma carrera, le hubiese ganado, y en Karlsruhe fallé en la táctica pero estuve ahí con él".

Husillos sólo concede una cierta superioridad al noruego Karsten Warholm, actual campeón mundial de 400 m vallas. "Es el único que está un poco por encima, aunque sólo ha hecho una carrera este año y no tenía pensado hacer pista cubierta, así que a ver cómo llega de fino. A los demás ya me los he cruzado, pero estamos todos en un puño, siete entre 46.20 y 46.30".

El palentino echa en falta un poco más de preparación. "Llego bien, pero igual me ha faltado una semanita más, después de haber empezado mes y medio más tarde la preparación, pero al campeonato de España llegué bien, y al Europeo con más confianza, después de unas primeras carreras que no me salieron del todo bien".

"Al empezar más tarde", explicó, "hemos tenido que cambiar cosas. Llegamos en buen estado de forma, pero con cambios en la planificación. Hemos tenido que quitar cosas y añadir otras. Se ve que no estoy como el año pasado, pero no sé qué puede pasar en el campeonato de Europa".

Confía en que su buena forma se ponga de manifiesto sobre la pista. "El año pasado no sabía que estaba para correr en esa marca que luego se fue (44.92, pero descalificado por pisar fuera de calle tras ganar la final de los Mundiales de Birmingham), y veremos hasta dónde puedo llegar en Glasgow".

"Lo de pisar la raya ya pasó, no quiero habla de ello. Voy a intentar estar aquí en la final y darlo todo. Hemos estado entrenando el relevo en Valencia y también aquí optamos a todo, en una carrera directa es posible una medalla. Son chavales ya experimentados tanto Aleix Porras como Manuel Guijarro. Bernat Erta es el novato del grupo, pero los entrenamientos han salido bien, han sabido adaptarse y el relevo está compacto", aseguró.

Husillos, Guijarro y Lucas Búa competirán este viernes, primera de las tres jornadas de los campeonatos, a partir de las 11.20 (hora peninsular) en la primera ronda de 400 metros.