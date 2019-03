Ortega a semifinales de 60 vallas: "Estoy muy bien, tranquilo y contento"

Orlando Ortega, el atleta de mayor rango internacional en el equipo español que compite en Glasgow, superó sin problemas la primera ronda de 60 metros vallas -Enrique Llopis lo hizo por tiempos- y se declaró "tranquilo y contento" con miras a sus próximos compromisos.



"Ha sido solo una carrera", afirmó el plusmarquista español. "Lo importante era pasar de ronda y estar tranquilo. Creo que he hecho una buena carrera tácticamente y me encuentro muy bien físicamente, así que mañana más y espero que aún mejor", comentó.



Preguntado por el actual campeón, el británico Andrew Pozzi, que corría en su serie, señaló: "Todo el mundo sabe que es uno de los mejores. Ha hecho su mejor marca de la temporada y yo siempre lo he tenido en cuenta entre los mejores. Ahora toca seguir luchando. Me siento bien, contento. No tengo problemas con los tacos, me gustan más que los de la Liga de Diamante, que son más altos", aseguró.



El actual subcampeón olímpico -y medallista de bronce el año pasado en los Europeos al aire libre de Berlín- llegó a Glasgow como líder del ránking europeo del año con un crono de 7.49, pero está convencido de que franceses y británicos le van a dar "mucha guerra".



Ortega coincidió con el actual campeón, Pozzi, en la primera serie; el español por la calle 4, el británico por la 7. Venció el subcampeón olímpico con un registro de 7.61. A su derecha, Pozzi fue segundo con una centésima más.



"Quiero disfrutar, hacer las cosas bien. Después de Dusseldorf he mantenido el trabajo en los entrenamientos, me he sentido muy bien físicamente y contento, así que sólo queda disfrutar de la competición. No pienso en el récord de España (lo tiene él mismo en 7.45). No me preocupa ni me interesa pensar en él. Si cae, felicidades; si no cae, felicidades también", declaró a EFE.



El cienfueguino Yidiel Contreras, incorporado al equipo en el último momento con una marca de 7.64, no pudo comprobar sus progresos. Una salida en falso (51 milésimas, el límite son 100) le dejó fuera de la segunda serie. En la edición anterior fue eliminado en primera ronda con 8.04.



El valenciano Enrique Llopis, tercero en los nacionales de Antequera a sus 18 años, hizo su debut con la selección absoluta corriendo la cuarta serie. Con sus 7,72 de este año ganaba a tres de sus rivales y, aunque tropezó en el primer obstáculo, su marca de 7.85 en el quinto puesto le bastó para avanzar a semifinales por repesca.



La penúltima ronda masculina de 60 m vallas se disputará este domingo a partir de las 12.05, hora peninsular española.