María Pérez, preocupada por el Mundial de Doha: "Somos humanos, no máquinas"

La granadina María Pérez, campeona de Europa y de España de 20 km marcha, enfoca ya su temporada al Mundial de Doha 2019, que le preocupa por las duras condiciones que habrán de afrontar los atletas y especialmente los marchadores: "Somos humanos, no máquinas", declaró a EFE en Practico Deporte.



Pérez se ha proclamado campeona de España este pasado domingo en el Nacional de Oropesa del Mar y eso que "llegaba sin haber hecho entrenamientos de calidad". "El objetivo era encontrar buenas sensaciones. No he hecho trabajo específico para este Campeonato y aún así me sentí bien. Se me hizo duro al final, pero era algo normal".



Sobre esa capacidad de sacar lo mejor de sí misma en las competiciones, apuntó: "Creo que tengo esa virtud, pero es algo que también entreno. Y es verdad que me gusta más competir que entrenar. Es un plus, pero por otro lado, es complicado porque puede llegar un día que no lo encuentres".



El 11 de agosto de 2018 estará siempre presente en su memoria. "El mejor día de mi vida deportiva y personal fue cuando gané el oro en Berlín", explica sin titubear. "Sé que ahora está saliendo todo bien, pero somos seres humanos y alguna vez las cosas no saldrán tan bien y habrá que estar preparados para ese momento".



Considera a su entrenador, Daniel Jacinto Garzón, parte fundamental de su éxito. "Yo siempre lo digo, yo no soy campeona de Europa, nosotros somos campeones de Europa. Y es que con todo mi equipo igual, las victorias son de todos porque ellos buscan que yo llegue en el punto exacto a las competiciones. Jacinto es la pieza clave y yo le doy las gracias por hacer tan bien su trabajo. Es el mejor entrenador del mundo".



Este pasado viernes, gracias a su gran 2018, fue galardonada con el premio a mejor atleta española sub-23 y mejor atleta sénior, dos premios que le dio la Real Federación Española de Atletismo y que no pudo recoger al estar en Oropesa preparando su asalto al Nacional. "Los premios son un plus de energía para seguir trabajando. Los recogió mi entrenador, que es la persona ideal, porque para eso es el artífice", explica orgullosa.



Aunque piensa en Doha y Tokio, recuerda perfectamente su hazaña en Berlín, en aquella mañana que ya es historia del atletismo español con las victorias de María Pérez y Álvaro Martín. "Me encontré muy bien, suelta, con la tensión ideal para competir. Es verdad que llegué un poco cabizbaja porque estuve lesionada un par de semanas antes, pero me sirvió para ser capaz de hacer otras cosas como meterme en la piscina, que era algo que no me gustaba y que ahora forma parte de mi planificación", relata.



"Me sirvió para aprender que puedo hacer otros deportes alternativos para llegar a mi punto de forma", cuenta feliz, al tiempo que recuerda que fue un momento muy feliz porque tuvo allí a su equipo y a su familia. "Fue muy especial. Me sentí como en casa".



Sabía que podía conseguir la medalla. "Estuve siempre delante, con las favoritas y me iba sintiendo bien a pesar de que fue una carrera rápida. Hay un momento en el que vi que estábamos tres y ahí ya veo que tengo el bronce. Sin embargo, seguí la estrategia marcada que era acelerar en los últimos cinco kilómetros".



Doha, objetivo del año



Su gran reto de 2019 son los Mundiales de Doha, cita para la que ya tiene la clasificación y que vienen marcados por el retraso en el calendario -serán en octubre- y por las complicadas condiciones de humedad y calor que se encontrarán allí todos los atletas, especialmente los que compitan en las pruebas en ruta fuera del estadio.



"Es algo que debe preocuparnos a todos. Van a ser condiciones muy duras, pero yo creo que puedo rendir bien. Tengo muchas ganas de ver cómo responde mi cuerpo en esas condiciones, tanto en Doha como en Tokio. Pero sí, hay que tenerles mucho respeto porque somos personas, no máquinas y nos puede pasar cualquier cosa".



Sobre si se siente favorita, tiene claro que es muy joven y que hay que ir paso a paso. "Tengo 22 años. Me pueden decir que lo soy, pero ya sabemos que Doha será una carrera muy complicada. De momento estoy notando buenas sensaciones, eso es bueno. Además, mi objetivo prioritario a día de hoy es estar en Tokio 2020".



María Pérez tendrá que cambiar las rutinas de entrenamiento, porque mientras antes podían descansar en verano, "ahora habrá que estar en altura entrenando. Se van a modificar muchas cosas, porque además, será octubre y en julio siguiente ya los Juegos. Así que nada, descansar menos que otras veces, pocas vacaciones pero con el objetivo claro de estar en Tokio, con 24 años y disfrutando de mis primeros Juegos".



Sobre los posibles cambios de distancia que se barajan y la posible introducción del chip, afirmó: "Habrá que ver en qué queda todo. El 20 es una distancia muy bonita y creo que no se debería modificar. Es una duración que el espectador puede aguantar bien, es una prueba atractiva. Y además, el diez, sin el chip no puede entrar. Pero vamos, está todo muy en el aire todavía, habrá que esperar a ver qué se decide y por mi parte, ojalá que el 20 no se toque porque me gustará estar muchos años en esta distancia", ha argumentado.



Al igual que otras como la combinera María Vicente o la cuatrocentista Salma Celeste Paralluelo, María Pérez forma parte de una nueva generación de atletas que están dando un aire fresco y nuevo al atletismo español.



"Es muy importante que aparezcan chicos y chicas nuevos. Venimos de una época con atletas como María Vasco, Isabel Macías, Ruth Beitia que siempre han sacado muy buenos resultados y ha costado dar ese cambio generacional", dijo.



"Es ley de vida, la gente se retira y ha costado encontrar ese cambio que ha ido saliendo en los últimos meses. Ahora hay una generación muy bueno y eso es muy importante. Y no solo pensando en el futuro, también en el presente", concluyó.