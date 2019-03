Palma, 22 mar (EFE).- Mario Mola, campeón de las tres últimas ediciones de las Series Mundiales de Triatlón, dijo este viernes que en 2019 dedicará todos su esfuerzos a conquistar su cuarta corona mundial y que el próximo año afrontará "de la mejor manera posible" los Juegos Olímpicos de Tokio.



"Es imposible no pensar en Tokio 2020, por el simple hecho de que es una prueba que genera muchísima más atención que cualquier otro evento. Pero a día de hoy, mi principal objetivo es el campeonato del mundo y ahí estarán puestas todas mis fuerzas", declaró Mola en una rueda de prensa organizada por su patrocinador Cafés Marabans.



El triatleta español, no obstante, matizó que los Juegos Olímpicos erán su objetivo principal en 2020 y que espera "prepararlos de la mejor posible".



Mola comenzó las Series Mundiales de Triatlon con un triunfo en Abu Dabi.



"En años anteriores -explicó- he podido comenzar con buen pie, y eso siempre ha sido una motivación de cara a las próximas carreras. No tenía claro cómo estaban mis rivales ni cómo estaba yo, es muy pronto, pero confiaba en hacer una buena carrera y después de ganarla, mucho mejor, pero soy consciente de que solo es el comienzo".



El deportista mallorquín, sin embargo, reconoció haber cometido "errores" en Abu Dabi.



"Pese a hacer una buena carrera, cometí el error de no colocarme bien en los últimos kilómetros de bici, lo que no me permitió empezar a correr (a pie) en un buen puesto. No tuve facilidad para ponerme los zapatos y perdí segundos muy valiosos, en una prueba donde las diferencias son muy pequeñas, lo que me obligó a esforzarme mucho para alcanzar la cabeza, primero, y después, confiar en la carrera a pie", señaló.



La primera victoria del año "es una tranquilidad de cara a los próximos compromisos", dijo Mola.



"Ya tenemos una primera prueba menos y cada resultado será muy importante. Pero solo es un paso pequeño, es necesario ser constante y regular", añadió.



Su próximo desafío será a finales de abril en Bermudas, donde es probable que coincida con el gallego Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, y con el joven británico Alex Yee, que fue segundo en Abu Dabi y que emerge como un triatleta de gran futuro



"Por supuesto que será una carrera complicada", remarcó Mola.



"El año pasado hice ahí mi peor resultado, y seguro que habrá mucha batalla. A Javi (Gómez Noya) le venían diciendo desde 2008 que la gente joven venía apretando y esa es ley de vida. Tiene cinco títulos del mundo y para mi siempre ha sido una referencia, aunque no me comparo con él, ni tampoco para mi es un aliciente igualar o superar sus éxitos, que van más allá de esos cinco títulos. Yo me tengo que centrar en lo que está en mis manos e intentar mejorar en cada carrera", resumió Mario Mola.