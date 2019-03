España, última romántica del cross, alista a un jefe de 19 años

Madrid, 29 mar (EFE).- Ouassim Oumaiz, nacido en Nerja hace 19 años de padres marroquíes, abandera, junto con la donostiarra Trihas Gebre, al equipo español que este sábado entrará en batalla con las poderosas formaciones africanas en los Mundiales de cross de Aarhus (Dinamarca).



España, que regenta el mejor calendario de cross del mundo, es, aparte del anfitrión, el único país de Europa que formará equipo, con cuatro o más atletas, en las cinco carreras de los Mundiales. En el resto del mundo, lo harán dos americanos (Estados Unidos y Canadá) y tres africanos (Uganda, Kenia y Etiopía).



Nunca el equipo absoluto español había tenido un jefe de filas tan bisoño. Oumaiz, que cumplirá 20 justo el día de la carrera, es el campeón de España sénior más joven de la historia: el 10 de marzo en Cáceres, con 19 años, pasó de ser el titular júnior a rey absoluto del campo a través español.



Su padre, Abderrahim, que llegó a ser internacional marroquí en medio maratón (tiene una marca de 1h03:36), trabaja desde hace 33 años en Nerja, de camarero en El Chiringuito de Ayo, que se hizo famoso por la serie televisiva Verano Azul.



El propietario del establecimiento, Ayo, es un apasionado del atletismo que tuvo hasta hace poco el récord malagueño de maratón y se emociona con cada éxito del joven Oussaim.



En diciembre pasado Oumaiz se proclamó en Tilburgo (Holanda) subcampeón de Europa sub-20 de cross. Sólo cedió ante el mejor mediofondista europeo, el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón de Europa de 1.500 y 5.000 en pista con solo 18 años.



El próximo sábado, día del Mundial de cross, el nerjeño cumplirá 20 años y tendrá que batirse con los grandes, pero no le asusta. El gran favorito, el ugandés Jacob Kiplimo, es todavía un año más joven que él y es -lo dice Ouassim- amigo suyo.



"Hay que aprovechar el estado de forma cuando se tiene, da igual que tengas 24 años o 19 años. La vida de un atleta es corta. Este año he dejado la pista cubierta porque quería estar en el Mundial de cross y no me dan miedo los kenianos. Soy amigo de (Jacob) Kiplimo, que es el mejor del mundo porque lo ha ganado todo y seguramente va a ganar también el Mundial", advirtió.



El equipo español sénior masculino estará formado, además, por Hamin Ben Daoud, subcampeón nacional, los dos mejores en la clasificación por puntuación, Juan Antonio Chiki Pérez y Fernando Carro, y Ayad Lamdassem.



Noruega ha confirmado que el campeón europeo de 1.500 y 5.000, Jakob Ingebrigtsen, competirá en la carrera sub-20, tal vez con la intención de romper una racha de victorias africanas que dura ya 35 años. Un español, Pere Casacuberta, fue el último campeón júnior no africano, en Nueva York'84.



Trihas Gebre, que este año ha sumado su quinto título español de cross, encabeza el conjunto femenino junto a la subcampeona, Irene Sánchez-Escribano, Blanca Fernández, Gema Martín y Azucena Díaz.



La ciudad de Aarhus, en la costa oriental de la península de Jutlandia, aporta al Mundial de cross un recorrido espectacular de dos kilómetros que pasa por el techo inclinado de hierba del Museo prehistórico de Moesgaard y discurre por las colinas adyacentes entre zonas de barro y agua.



Kiplimo, de 18 años, actual campeón del mundo sub-20, se presenta en Aaarhus con más moral que el keniano Geoffrey Kamworor -campeón las dos últimas ediciones-. Viene de conquistar el título ugandés batiendo al subcampeón mundial de 10.000, Joshua Cheptegei, en tanto que Kamworor perdió con Amos Kirui el campeonato keniano.



La carrera sénior masculina ofrecerá, por tanto, un duelo entre los dos campeones de 2017, el absoluto Kamworor frente al sub-20 Kiplimo, la estrella emergente que ha dominado por completo la temporada de cross en España con triunfos en Atapuerca, Soria y Alcobendas, además arrebatar a Eliud Kipchoge el récord de la San Silvestre Vallecana con un crono espectacular de 26:54.



Si consigue la victoria, Kiplimo será el campeón absoluto más joven de la historia, con 18 años y 4 meses.



Amos Kirui y el campeón etíope, Mogos Tuemay, intentarán meterse en la pelea por el título.



En categoría femenina, la keniana Hellen Obiri, invicta en la campaña de cross -también ganó en Elgoibar- y campeona mundial de 5.000 en pista, será la favorita, todavía más sin la holandesa Sifan Hassan, campeona de Europa, que ha preferido correr, una semana después, el medio maratón de Berlín. La etíope Letesenbet Gidey, actual campeona mundial sub-20 de cross, aspira al título sénior.



En categoría júnior el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón de Europa absoluto de 1.500 y 5.000 en pista, se enfrentará a los kenianos Samuel Chebolei, campeón nacional sub-20, y Leonard Bett, campeón del mundo sub-18 de obstáculos.



En relevos mixtos Kenia, con el campeón mundial y olímpico de 3.000 m obstáculos, Conseslus Kipruto, y el campeón mundial de 1.500, Elijah Manangoi, defenderá su título frente a Etiopía, Marruecos y Uganda en una carrera con presencia española.



Los Mundiales de cross congregarán el sábado a 582 atletas procedentes de 67 países, con diez equipos -entre ellos España, con Artur Bossy, Cristina Espejo, Jesús Gómez y Esther Guerrero- inscritos en el relevo mixto.