Gómez Noya: ´Para ganar hay que superar a Mola y eso ahora es muy difícil´

Madrid, 6 abr (EFE).- Javi Gómez Noya, pentacampeón del mundo de triatlón, declaró este sábado a EFE que la razón de su regreso a la distancia olímpica son los Juegos de Tokio 2020, y opinó que para ganar hay que superar a Mario Mola, que está "en su madurez deportiva y es un referente ahora mismo", y eso ahora es "muy difícil".



Gómez Noya (Basilea, Suiza; 1983) es uno de los grandes triatletas de la historia y en su palmarés brillan cinco Mundiales, cuatro Europeos, dos medallas de oro en pruebas de Ironman y una plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



Como preparación en la temporada de su vuelta al triatlón en distancia olímpica participa en el Movistar Medio Maratón de Madrid, una carrera que ya disputó en 2018 quedando undécimo.



P: Hace unos días fue quinto en la Copa del Mundo de New Plymouth (Nueva Zelanda). ¿Qué tal la sensaciones en su vuelta al triatlón?



R: Las sensaciones fueron muy buenas para estas alturas de temporada, teniendo en cuenta que mis grandes objetivos están en agosto con la prueba test de los Juegos Olímpicos y en septiembre con la final del Mundial de medio Ironman.



Creo que voy por buen camino, cometí algunos errores técnicos en la transición que me privaron de hacer mejor puesto, pero tampoco era ese el objetivo. Solo quería rodarme y creo que estoy a buen nivel.



P: Mario Mola dijo que era una suerte que volviera al circuito este año



R: Tengo una gran relación y me quiere bien. Estoy muy ilusionado con buscar un reto difícil cuando tienes 36 años, porque he competido en larga distancia y vuelvo a la distancia olímpica. Tener éxito es algo que nadie ha conseguido, algunos lo han intentado y es un reto importante.



P: En un mes tiene una cita especial en Pontevedra con el campeonato del mundo Multideporte



R: Con una prueba de ese nivel en mi ciudad tenía que participar. Dentro de la experiencia que tengo en larga distancia trataré de hacer una buena prueba y veremos qué tal sale. Va a ser una carrera espectacular y quiero ser parte de ella.



P: ¿Le ilusiona por ser en su ciudad?



R: Sí, más que nada la corro por la gente. Si esa carrera no fuera en Pontevedra no la hubiera incluido en mi calendario, pero el hecho de ser en mi ciudad y que tanto a nivel organizativo como de público la gente se involucre tanto quiero estar ahí.



P: Antes estará en las Series Mundiales de Bermudas a finales de abril



R: Será la primera carrera de Series Mundiales y veremos qué tal voy después de tanto tiempo, porque me estoy poniendo en situación. Como los grandes objetivos están de cara al verano tampoco puedes estar ahora a tope porque no llegas. He hecho buen trabajo de base en Nueva Zelanda y creo que las cosas están yendo por buen camino.



P: ¿Cómo ha visto las Series Mundiales a distancia?



R: Lo he seguido como espectador y hay alguna gente nueva, chavales jóvenes que lo están haciendo bien y Mario, Vincent Louis, los Brownlee siguen estando ahí. En ese sentido será un poco parecido más algunos nuevos.



P: ¿Cómo ve a Mario Mola este año?



R: Está en su madurez deportiva. Está en una edad buenísima para rendir bien en su deporte y le quedan muchos años todavía. Mientras esté compitiendo espero que no mejore para que no sea más complicado para mi, pero es un referente ahora mismo en distancia olímpica. Nos fijamos todos en él, es el número uno y para ganar carreras hay que superarle y eso es muy difícil.



P: ¿Tokio 2020 es su principal ilusión?



R: Ha sido la razón por la que he vuelto a la distancia olímpica, para estar allí. Primero quiero asegurar la clasificación este año y después quiero prepararla bien.



P: ¿Lo ve lejano o cercano?



R: Lo veo bastante cercano. Estamos en pleno proceso de clasificación y luego sería descansar al final de esta temporada y comenzar la próxima cien por cien centrado. Pero primero es lograr la clasificación, hay que ser prudentes.



P: El año pasado fue undécimo en el Ironman de Hawai ¿Tiene una deuda pendiente con ese Ironman?



R: Siempre he dicho que a Hawai volveré. Creo que puedo hacer una carrera mucho mejor que la que hice, no sé si lo suficientemente buena para ganar, pero mejor seguro. 2018 fue un año bueno con buenos resultados, pero al final me quedé un poco más frustrado o triste y quise subsanar eso.



David Ramiro