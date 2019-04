Martín Fiz pulveriza en París el récord de España M55 con 2h27:45

El alavés Martín Fiz, campeón mundial de maratón hace 24 años, pulverizó este domingo en París el récord de España de mayores de 55 años con una marca oficiosa de 2h27:45.



La plusmarca nacional anterior de la categoría estaba desde 1992 en poder de Manuel Rosales con un registro de 2h32:26 que Martín Fiz ha rebajado en casi cinco minutos en esta 43 edición del maratón parisino, en el que han tomado la salida más de 50.000 corredores.



La victoria absoluta ha sido para el etíope Abrha Milaw, que arribó en solitario a la meta con un tiempo de 2h07:04, y en mujeres para su compatriota Gelete Burka con 2h22:48.



Fiz, que como corredor veterano ha ganado ya los "Six Majors" maratones del mundo, ha seguido en París una táctica conservadora, corriendo de menos a más. "En la parte final he ido a por todas, la zona del bosque es muy dura, pero he llegado entero y me he esforzado al máximo para lograr mi objetivo", comenta en la web de la revista CORREDOR\.



Fiz tiene ya las plusmarcas españolas máster (veteranos) en 5.000 metros, 10.000 metros, 10 km en ruta, medio maratón y maratón.