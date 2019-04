Javi Guerra: "He encontrado mi prueba y me siento muy cómodo en ella"

Madrid, 26 abr (EFE).- Javi Guerra, el mejor maratonista español de la actualidad, se felicita de haber encontrado "su prueba", el maratón, en la que se siente "muy cómodo", y anticipa que este sábado intentará en Madrid "aguantar todo lo posible con los africanos".



"Hemos hecho alguna variación en el entrenamiento por el perfil del recorrido, con tiradas específicas con subidas y bajadas, series en subida, tres cuestas de un kilómetro con la correspondiente bajada. Todo enfocado a este perfil orográfico de Madrid, incluyendo los ritmos y series acordes a la preparación de un maratón", explicó a EFE en la Feria del Corredor.



Guerra, segoviano de nacimiento, ha dividido su preparación entre su ciudad natal y Madrid, aunque más en la capital. "Hicimos una tirada de 30 kilómetros por la Casa de Campo, las cuestas desde el Puente de los Franceses hasta Moncloa. He tocado algunos tramos de Madrid, más luego la media maratón que hice tres semanas antes".



"La idea", apuntó, "es correr como en Sevilla, a cola de grupo de los africanos, viendo cómo va la carrera y en función de cómo vayan iré decidiendo si merece la pena ir con ellos o marcarme un ritmo constante en solitario, pero intentaré aguantar con ellos el máximo posible".



Guerra no tendrá ninguna liebre específica. "La organización no me ha facilitado ninguna y tampoco la hemos pedido, pero va a haber once africanos y al ser un circuito como el de Madrid, no va a ser tan rápido como otros maratones. Aquí se correrá en dos o tres minutos más que en Sevilla, aunque la parte final del circuito ha mejorado mucho respecto a otros años".



El de Madrid será el undécimo maratón de su vida. Ha ganado uno, el de La Coruña en 2013, y los ha terminado todos. Su peor resultado fue un decimoséptimo, pero en el Mundial de Londres 2017.



"Echando la vista atrás, me siento contento y orgulloso de la trayectoria que llevo. He cumplido en todos y con grandes puestos. he encontrado mi prueba y me siento muy cómodo en ella", confiesa.



Con 35 años, todavía piensa en mejorar s marca. "Si sigo como hasta ahora, si pillo un circuito idóneo y en condiciones idóneas puedo bajar mi marca (2h08:36) y estar en los 2h08 pelados. Tendrá que ser el año que viene, con 36, pero tenemos buenos referentes, como Abel Antón o Martín Fiz, gente que con 37 y 38 años tuvieron mucho nivel", recuerda.



En el ránking español de todos los tiempos ocupa el undécimo puesto. "El To-10 español está caro. Son marcas de 2h07 muy complicadas que exigen tener el día perfecto, encontrarte todo bien, pillar la carrera y valerlo".



En el horizonte atisba una nueva cita olímpica. "Tokio 2020 está casi a la vista, ha pasado rápido desde 2016. Me gustaría estar allí, después de la decepción que pasé en Río, y luego ir año a año, sin objetivos a largo plazo, retos lo más cercanos posibles, y cuando pierda la motivación o el cuerpo no responda, será el momento de dejarlo".



"Buscaré algo ligado a la actividad deportiva, pero no lo tengo muy claro. Chema Martínez (que fue campeón de Europa de 10.000 y subcampeón de maratón) me dice siempre que vaya pensando ya en lo que voy a hacer después", concluyó.