Baloyes, Murillo, Romero y Hall se destacan en el Grand Prix de Medellín

Medellín (Colombia), 1 may (EFE).- Los colombianos Bernardo Baloyes y María Fernanda Murillo, el cubano Arnaldo Romero y la jamaicana Asaine Hall brillaron este miércoles en la edición 30 del Grand Prix Internacional Ximena Restrepo, que se celebró en el estadio Alfonso Galvis Duque de Medellín.



En la competición, que concentró a cerca de 250 atletas de 10 países, Baloyes cumplió con las expectativas en los 200 metros, por su rótulo de campeón en los Centroamericanos y del Caribe 2018, al quedarse con la medalla de oro con un registro de 20.19 que significó la marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El velocista de 25 años, que viene de quedarse con el oro en el Gran Premio de Brasil, cruzó primero la meta seguido por el brasileño Aldemir Gomes da Silva Junior con 20.32 y el cubano José Gaspar Hernández con 21.07.



"Estoy satisfecho con lo hecho hoy. Estoy feliz porque venía con ese objetivo claro. Ya estuve en la olimpiada en Río y viví una experiencia muy linda, pero Tokio va a ser diferente porque le voy a dar una alegría a toda Colombia", expresó Baloyes a periodistas.



Sobre la prueba indicó que estuvo "tranquilo porque estaba en mi casa y aquí siempre corro bien. Hice la carrera con inteligencia".



La jornada abrió con el oro de la colombiana María Fernanda Murillo en salto alto al pasar el listón a 1 metro y 94 centímetros, con lo que tumbó el récord nacional que ostentaba Caterine Ibargüen desde 2005 (1,93) y consiguió la marca para estar en el Campeonato Mundial de Doha y en los Juegos Panamericanos en Lima.



La medalla de plata fue para la cubana Isis Kaila Guerra con 1,81 y el bronce se lo adjudicó la colombiana Yenifer Lariza Rodríguez con 1,75.



"He venido haciendo un trabajo muy exacto y con esa marca lo ratifico. Sabía que podía lograrlo. He hecho un poco de historia y me siento feliz de poder estar por primera vez en un Mundial de mayores", dijo a Efe Murillo.



Por su parte, en la prueba de los 100 metros planos, la presea dorada se la adjudicó el cubano Arnaldo Romero con un registro de 10 segundos y 45 centésimas, suficiente para imponerse frente a su compatriota José Gaspar Hernández (10.53) y el colombiano Diego Palomeque (10.67).



En damas la más rápida fue la velocista local Darlenys Obregón con 11.71 para superar a las también colombianas Eliecit Palacios (11.72) y Yesika Gutiérrez (11.91).



En Medellín se destacaron los atletas jamaicanos, con la victoria de Asaine Hall en los 400 metros planos al parar el cronómetro en 51.59 y superar así a las locales Eliana Chávez (52.97) y Lina Licona Torres (53.26).



Por Jamaica, el segundo oro de la jornada lo consiguió Chad Dimitri Wright en el lanzamiento de disco con una distancia de 61,07 metros para dejar con la plata al colombiano Mauricio Ortega (60,59) y al cubano Davirac Pérez con el bronce (53,52).



En varones, el más rápido en los 400 metros planos fue el colombiano Anthony Zambrano con una marca de 45.48, suficiente para ganarle el pulso a sus compatriotas Diego Palomeque (46.02) y John Alexander Solís (46.92).



En el salto triple femenino, la colombiana Yorsiris Urrutia conquistó el metal dorado al conseguir en su mejor salida una distancia de 14,14 metros, y así poner segunda a la ecuatoriana Liuba Zaldívar que con un salto de 14,05 registró récord nacional, mientras que la cubana Davisleydis Velazco finalizó tercera con 13,85.



En los 100 metros vallas, la colombiana Eliecit Palacios dominó la prueba con 13.40 ante la chilena María Ignacia Eguiguren, que se quedó con la plata con 13.69 mientras que la local Natalia Pinzón cruzó tercera la meta en 13.71 para sumar más medallas para el anfitrión.



Así también lo hizo Anyela Rivas al dominar en el lanzamiento de bala con 16,34 metros, una distancia que le bastó para superar a la ecuatoriana Lorna Zurita (14 metros) y a su compatriota Julieth Mendieta (13,58).