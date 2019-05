Alarza, Murray, Casillas y Klamer, atractivos de la Copa del Mundo

Madrid, 3 may (EFE).- El español Fernando Alarza y el sudafricano Richard Murray en categoría masculina, junto a la española Miriam Casillas y la holandesa Rachel Klamer en femenina, son los principales atractivos y favoritos de la Copa del Mundo de triatlón sobre distancia sprint que se disputará en Madrid el 5 de mayo.



Por decimoséptima vez la capital española acoge una prueba de alto nivel de triatlón. Este año la salida se dará en la Casa de Campo de Madrid y la meta estará frente al Palacio Real.



La prueba se disputará sobre la distancia sprint que se compone de 750 metros de natación, veinte kilómetros de ciclismo y otros kilómetros de carrera a pie.



La Copa del Mundo es un importante reclamo para algunos de los mejores triatletas del mundo para seguir sumando puntos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El toledano Fernando Alarza, actual número dos del ránking mundial por detrás del francés Vincent Luis, es uno de los favoritos para llevarse la victoria junto con el sudafricano Richard Murray.



"No he pasado en bici por el circuito, pero otros compañeros me dicen que es bastante duro, aunque con la experiencia de Bermudas será similar. Habrá puntos estratégicos y el objetivo es endurecer desde el principio la carrera para que sea lo más rápida posible", confesó.



En la categoría femenina la representación española la conforman triatletas como Anna Godoy, Sara Pérez, Carolina Routier, Cecilia Santamaría o Miriam Casillas.



"Llevaba tiempo con ganas de competir en Madrid porque he vivido siete años en esta ciudad. El circuito es vistoso, le da un punto extra para el espectador, y para mi el objetivo es hacer la mejor carrera posible ya que tenido problemas en un pie esta temporada", confesó Casillas, durante la presentación de la prueba en el Auditorio de la facultad de INEF en Madrid.



Junto a las pruebas internacionales, a partir de las ocho de la mañana, se celebrará el Triatlón Popular de Madrid, con más de 600 participantes en un circuito supersprint (500 metros natación, 12 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros de carrera a pie) con similar recorrido.



Además, se celebrarán pruebas valederas para la clasificación de los triatletas de la categoría 'joven' de cara a las dos próximas competiciones internacionales: el campeonato del mundo y el europeo de dicha categoría, con un máximo de ochenta participantes en cada categoría.



Esta prueba, organizada por la Federación Española de Triatlón (FETRI) y el Ayuntamiento de Madrid, forma parte del circuito internacional de Copas del Mundo y es la cuarta a disputar, tras las de Ciudad del Cabo, Mooloolaba y New Plymouth.