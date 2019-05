Gómez Noya: Si vuelvo a distancia olímpica es porque confío en mis posibilidades

Pontevedra, 3 may (EFE).- La tentación de participar en unos Juegos Olímpicos ha sido demasiado fuerte para Javier Gómez Noya (Basilea, 1983), que ha vuelto a embarcarse en la distancia olímpica con el objetivo de estar en Tokio 2020.



Sin embargo, pese a sus aspiraciones, no ha podido resistirse a disputar en España una prueba tan especial como el Campeonato del Mundo Multideporte de Pontevedra, donde aspira al oro en la prueba de triatlón de larga distancia. EFE le entrevistó en la previa de esta cita.



P: Ha corrido en muchos sitios pero hacerlo en Pontevedra y en una competición de este nivel es especial ¿no?



R: Sí, lo es. Tengo experiencia de otras veces, que hemos corrido pruebas internacionales en Pontevedra, y es un lujo poder competir ante tanta gente que viene siempre a animarnos en carreteras y circuitos que conozco perfectamente. Deseo que llegue el día de mañana y poder competir.



P: ¿Qué espera de la prueba?



R: Es difícil predecirlo. Espero poder hacer una buena carrera y centrarme en mi trabajo. Luego veremos también los rivales cómo responden y dónde podemos estar.



P: Viene de ser segundo en Bermudas. Sin duda es un excelente retorno a las Series Mundiales



R: Sí, estoy muy satisfecho por la carrera. Ha sido una vuelta mejor de lo que esperaba y estoy muy contento por cómo están yendo las cosas en distancia olímpica. Ojalá que pueda seguir así toda la temporada



P: Lo que sí parece es un aviso para los demás. No tiene pinta de que esté aquí solo para ver qué pasa



R: Si vuelvo es porque tengo confianza en mis posibilidades pero la carrera de Bermudas fue un espaldarazo importante a mi propia confianza sabiéndome que estoy ahí todavía en la pelea. Queda mucho por hacer todavía para clasificarme para Tokio y ojalá que lo pueda conseguir.



P: ¿Siente que el respeto de los demás hacia usted permanece intacto pese a irse durante un tiempo?



R: Creo que el respeto lo mantengo independientemente de los resultados. Siempre sientes el cariño de tus rivales aunque en carrera vayamos todos unos a por los otros. El respeto siempre está ahí.



P: ¿Cómo han sido esos primeros meses del año en los que ha estado entrenándose en Nueva Zelanda?



R: Muy bien. Llevo una temporada buena, sin problemas de lesiones y sin contratiempos importantes. Eso es lo fundamental para un atleta, poder entrenar con continuidad.



P: Si no se hubiera perdido los Juegos de Rio 2016. ¿Habría vuelto para participar en Tokio 2020?



R: No lo sé. Las cosas son como son, no se pueden cambiar. Ahora mismo me motiva Tokio y es en lo que me voy a centrar.



P: ¿Cree que tenía el oro en su cuerpo viendo cómo se desarrolló la prueba?



R: No lo sé y, como aunque lo tuviera no estuve allí para conseguirlo, no tiene sentido darle vueltas. Evidentemente era un buen circuito para mi pero lo primero que tienes que hacer para ganar una medalla es estar en la salida. Y yo no estaba.



P: Se dice que en las adversidades se descubre de verdad a las personas, que uno sabe quién está realmente a su lado. ¿A usted le ha pasado?



R: Sí, lo sé por experiencia de muchos años. Sé qué gente está ahí en los buenos y en los malos momentos y cuál está solo en los buenos.



P: ¿Qué le ha enseñado la larga distancia que no supiera de sí mismo?



R: Te conoces de otra forma, te ves en situaciones diferentes en tu mismo deporte. Ha sido una buena experiencia.



Carlos Mateos Gil