Gómez Noya: "Es una de esas carreras que como competidor no olvidaré nunca"

Pontevedra, 4 may (EFE).- El español Javier Gómez Noya, campeón del mundo de triatlón de larga distancia en Pontevedra, afirmó que nunca olvidará lo vivido tras imponerse en una carrera que tuvo su tierra como escenario.



"Es especial. Por el título en sí y por haber sido aquí en casa, ante tanta gente. Espectacular, una de esas carreras que yo como competidor no olvidaré nunca. Muy agradecido a toda la gente por ese apoyo", dijo.



Gómez Noya cree que hizo 'una buena carrera', la que tenía 'planteada en la cabeza', y que respondió en algunos momentos clave pese a tener que asumir riesgos al tiempo que se mostró satisfecho por el segundo puesto de su compatriota Pablo Dapena.



"Lo de Pablo tiene muchísimo mérito, le veo entrenar todos los días, veo cómo es capaz de sufrir y la continuidad que tiene entrenando. Si hay alguien que merezca estar en el podio del Mundial es él, desde luego", declaró a preguntas de EFE.



Por su parte Dapena destacó lo vivido en las calles de su ciudad natal: "En cuanto salí a correr, cuando pasé por la Cruz Roja, dije 'madre mía, dónde me voy a meter'. Me hacía pequeño, de verdad. El momento que no voy a olvidar es cuando me paré a andar en la recta de meta porque sabía que la distancia era grande".



"Esto ha sido impresionante, ver a toda esa gente en la grada... Es un sueño hecho realidad que sea en tu ciudad, que todo el mundo te anime, que la grada esté hasta arriba... es impresionante", manifestó.