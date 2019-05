Anna Godoy: ´Es muy emocionante ser una de las mejores en Madrid´

Madrid, 5 may (EFE).- La triatleta catalana Anna Godoy, quinta en la Copa del Mundo de Madrid, recordó cuando iba a ver a los mejores del mundo a la prueba de la capital española y dijo que "ser una de las mejores ahora es emocionante".



Anna Godoy, tras una gran remontada en la carrera a pie, finalizó quinta la prueba de la Copa del Mundo que terminó en el Palacio Real de Madr id.



"Me he encontrado muy bien en los tres segmentos. En natación iba por delante y al salir, como era tan larga la transición, intenté llegar primera para estar delante en la bici, que fue muy rápida la carrera con una cuesta muy dura", dijo Godoy.



"En la segunda transición me costó mucho ponerme las zapatillas y tuve que ir poco a poco remontando. En los últimos metros pensé que no podía más, pero el público me hizo adelantar un puesto", comentó la barcelonesa, que adelantó en los últimos metros a la británica Olivia Mathias.



Godoy, posicionada dentro de las triatletas que ahora mismo ostentan plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, dio un buen impulso a su clasificación con los puntos sumados en Madrid.



"Ya tenía todas las puntuaciones y tenia que mejorar una mala. Con los de hoy sumo muchos puntos y cierro el primer ciclo de clasificación en buena posición", comentó Godoy, que actualmente ocupa plaza olímpica junto con Miriam Casillas.



Para la barcelonesa correr en Madrid "significa mucho porque antes veía a los mejores aquí y ahora ser una de las mejores es emocionante".



Este año, a diferente de los anteriores, Godoy está compitiendo menos para centrarse en los entrenamientos. "El año pasado aprendí que si compito mucho no compito bien y este año compito menos para ir mejor a las que vaya. Me vino bien no ir a Bermudas porque no hay que hacer tanto viaje y centrarme más en entrenar".



"Entreno en Barcelona, en el Centro de Alto Rendimiento, pero todo lo hago por mi cuenta. Intento juntarme con grupos para no estar sola", concluyó.