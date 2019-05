Guinness rectifica y admite el récord de mujer vestida de enfermera

Madrid, 8 may (EFE).- El Libro Guinness de los Récords ha dado marcha atrás en su decisión de no reconocer el récord de maratón de una mujer vestida de enfermera conseguido el 28 de abril pasado en Londres por la británica Jessica Anderson porque llevaba pantalones y no falda y cofia.



Anderson, enfermera en el Royal London Hospital, corrió dicho maratón en un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 22 segundos pero, al reclamar que su marca fuera incluida en el Libro Guinness como la mejor obtenida por una mujer vestida de enfermera, se lo denegaron por no vestir el antiguo uniforme con falda y cofia.



La enfermera, que vestía indumentaria azul con pantalones, había mejorado en 32 segundos la marca establecida por Sarah Dudgeon en el mismo escenario en 2015.



Ante las protestas manifestadas en redes sociales y por asociaciones feministas, el Libro Guinness de los Récords ha admitido que sus pautas eran "desfasadas, incorrectas y reflejaban -dicen- un estereotipo que no deseamos perpetuar", según explica en un comunicado su vicepresidenta, Samantha Fau.



A continuación piden "disculpas sin reservas" y aceptan "toda la responsabilidad" por la mala gestión del caso.



Anderson tiene ya, por tanto, el récord de maratón de una mujer vestida de enfermera, habiendo vestido el uniforme que suele utilizar a diario y no el desfasado que servía de referencia al Libro Guinness.