La "fiebre" de participar en carreras dispara las lesiones en los tendones

Santiago, 17 may (EFE).- La "fiebre" de hacer ejercicio, y especialmente de participar en carreras de larga distancia y maratones, sin el control de especialistas en actividades físicas y sin el calzado adecuado, está disparando las lesiones en los tendones de las distintas articulaciones.



El doctor Fernando Jiménez, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, ha hecho esta advertencia en una rueda de prensa en el XXVI Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, donde ha impartido la ponencia "Tendinopatías de origen deportivo. Doctor, ¿cuándo debo parar?".



Se debe parar antes de estos problemas tendinosos, que pueden llegar a representar en las personas deportistas, según el experto, hasta el 50 % en lesiones como la epicondilitis del codo de los tenistas.



Pero además del codo de tenista, hay otro tipo de lesiones en los tendones, como en el hombro (el supraespinoso) y en este caso son de mayor gravedad porque son más incapacitantes e impiden continuar con la práctica deportiva.



Otras lesiones de los deportistas de resistencia se concentran en el tendón rotuliano y en el de aquiles.



Cada una de las lesiones tiene un criterio de tratamiento, de ahí que se distinga entre lesiones degenerativas (mal llamadas tendinisis) e inflamatorias (denominadas tenosinovitis) y roturas tendinosas parciales o totales.



¿Cómo tratar estas lesiones tan frecuentes?. ¿Reposo sí o no?. En las lesiones tendinosas no es la principal recomendación y se aconseja realizar algún tipo de estiramiento que permita aumentar la longitud del tendón. Es el llamado ejercicio excéntrico.



"Hielo sí, pero en los primeros días y de forma controlada. Se debe aplicar no más de cinco a diez minutos tres o cuatro veces al día", según el doctor, quien ha abogado por tomar antiinflamatorios convencionales, pero no más de tres a cinco días porque es "un disparate" tomarlo durante semanas.



Y siempre consultar al médico para el tratamiento y después al fisioterapeuta, si se requiere, no al revés, porque esta forma de actuar esta provocando "un empeoramiento de algunas lesiones de los deportistas".



Además, esta jornada se ha abordado también el tema de las fake news en la alimentación (España es el país de la UE con más falsas creencias en este aspecto) y se ha hecho referencia a las que afectan a los deportistas, los "superalimentos" y "supervitaminas", según ha advertido Guadalupe Blay, responsable de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).



"El cloruro de magnesio ahora está muy de moda, el magnesio y el colágeno -ha subrayado-, pero se ha ido demostrando que no va a regenerar los tendones. Cuando hay lesiones de deportistas enseguida se consumen, y lo único que se ha visto es que con el magnesio se fortalece más los huesos, ayuda a la absorción del calcio, pero no va a regenerar nada".



Pero, además ahora ha salido una mal llamada supervitamina B17, a la que le están dando muchos poderes anticáncer y, según la experta, "ni es vitamina ni tiene ningún poder que se le otorga".



Lo que debe hacer una persona cuando va a hacer deporte es tomar una buena dosis de hidratos de carbono, y en su día a día una dieta equilibrada, reforzando la cantidad de proteína para ayudar a hacer más músculo.



Si no son intolerantes a la lactosa o al gluten no deben dejar de tomar leche normal, igual que el resto de población, a pesar de que se hace cada vez más: así cambia la flora intestinal y muchos nutrientes no se absorben y se producen déficit de minerales.