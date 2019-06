Apertura de inscripciones del VIII Acuatlón Velá de Triana, memorial Íñigo Vallejo

Of Sport

Apertura de inscripciones del VIII Acuatlón Velá de Triana Of Sport

El martes 4 de junio se abren las inscripciones del VIII CINC Acuatlón Velá de Triana by Acorasur, memorial Íñigo Vallejo bajo un cupo de 400 participantes.



El domingo 14 de julio, a las 10h, será el pistoletazo de salida para la prueba de no federados, recorriendo unas distancias de 2.500m de carrera a pie, 600m de natación y culminando con otros 2.500m de carrera a pie.

A las 10:50h se dará la salida a la prueba de federados, siendo todo ello en el entorno de la Plaza del Altozano de Triana, bajo las distancias de 2.500m de carrera a pie, 1km de natación y 2.500m de carrera a pie.



Tanto salida y meta son en el corazón del barrio de Triana. La carrera a pie se efectúa con salida en la C/ Pureza y vuelta por C/ Betis, dándole dos vueltas de aproximadamente 1.200m cada una. Una vez terminan estas dos vueltas los y las acuatletas se dirigen al callejón de la O para adentrarse en las tranquilas aguas del Río Guadalquivir, con un recorrido único a una vuelta entre el Puente del Cachorro y el Puente de Isabel II ( puente de Triana). Una vez terminan la natación se dirigen de nuevo hacia la C/ Pureza a realizar otras dos vueltas de carrera a pie, estando la meta situada en el mismo Puente de Isabel II, siendo así la única prueba deportiva de Sevilla con una línea de meta en este puente.



En esta edición se cuenta de nuevo con el gran apoyo del patrocinador principal, CINC, donde los que hayáis estado en el Triatlón de Sevilla y Half Triatlón de Sevilla habréis podido visitar su stand de bañadores de una calidad exquisita.



Y en esta ocasión se estrena patrocinador secundario como es el de Acorasur puertas acorazadas, empresa sevillana con sede de exposición y venta en el mismo barrio de Triana.

El VIII Cinc Acuatlón Velá de Triana by Acorasur está organizado por OF SPORT, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Andaluza de Triatlón. Patrocinado por Cinc y Acorasur puertas acorazadas.



Con el gran apoyo de Distrito Triana, Mercado de Triana, Junta de Andalucia, Europa FM, Centro Comercial Airesur, Tysa Ford, Credus Espacios deporvida como centro deportivo especializado, y Coca Cola.



Más información e inscripciones en www.ofsport.es