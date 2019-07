Alarza: "Quiero llegar a la Final con opciones; y en Tokio, cumplir un sueño"

El español Fernando Alarza, campeón mundial júnior hace nueve años, plata europea el año pasado y bronce Mundial hace tres, llega líder del campeonato intercontinental a la localidad alemana de Hamburgo, que este sábado alberga la sexta prueba del principal certamen anual del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Hamburgo, Alarza habla de sus objetivos con miras a lo que queda de temporada y a la siguiente, que tiene más importancia aún, al disputarse los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que espera "cumplir un sueño".

Pregunta: Líder del Mundial. Suena muy bien. ¿Qué espera, de esta sexta prueba del campeonato?

Respuesta: Espero una carrera rápida. Hamburgo es una de las pruebas con más nivel de la temporada; y que sea en distancia sprint (la mitad de la distancia olímpica) hará que sea muy rápida. Serán 50 ó 55 minutos de concentrarse en sufrir lo máximo y cometer el menor número de errores posible.

Vengo con opciones de hacer un buen resultado. Hemos entrenado muy bien; y después de Montreal (donde quedó sexto el pasado sábado, en otra prueba sprint que lo situó en el liderato provisional del torneo) tengo mejores sensaciones.

P: España llega con tres gallos a esta prueba.

R: Sí. Lo primero está el retorno de Javi (Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia), que hace que las pruebas suban de nivel; y luego está Mario (Mola, tres veces ganador del certamen), que ha vuelto al podio después de tres pruebas complicadas. Pero así la gente ve que somos personas; y que no podemos estar siempre al cien por cien.

Si alguno de nosotros puede estar en el podio, bien. Si lo hacemos dos, mejor; y si lo hiciéramos los tres, mucho mejor, todavía.

P: 2019 es un año para centrarse en la temporada, pero pensando siempre en la siguiente, con los Juegos de Tokio, ¿no?

R: Bueno, este año el objetivo es, por supuesto, el de llegar a la final del Mundial (en Lausana, Suiza, el 1 de septiembre) con opciones matemáticas al triunfo. Y si esas opciones existen, hay que lucharlo como si fuera la última oportunidad.

Y si llegamos con opciones de ganar el Mundial a la última carrera es que la temporada ha sido buena. Una temporada que es importante con miras a los Juegos de Tokio. Y, por supuesto, una vez que cojamos vacaciones, el 1 de septiembre el objetivo principal será preparar esos Juegos.

En mi caso, haré una planificación centrada en esa prueba. Está claro que también haremos el año próximo el circuito Mundial. Pero los Juegos de Tokio tendrán el papel principal en mi preparación; y ojalá que allí podamos cumplir un sueño.

P: Usted ha sido muy regular. ¿Está contento con cómo va este año?

R: Sí. Llegar líder a Hamburgo, que es una de las mejores carreras del Mundial, es muy positivo. Está siendo un Mundial muy alocado, en el que nadie ha repetido triunfo, ni se han repetido los podios; y yo creo que en la final de Lausana estará con opciones todo aquel que haya sido regular durante todo el año.

P: Gómez Noya parece más consistente en distancia olímpica; y Mola en las de distancia sprint. ¿Usted es el que mejor se amolda a ambas?

R: Me habitúo muy bien a ambas distancias y me gustan bastante las dos. Sí es verdad que en distancia sprint puede influir algo más la suerte; y por eso, todo suele estar más abiertos.

Aquí, como dije, creo que será una carrera muy rápida; y yo, por fortuna, me adapto bien a los dos tipos de pruebas.

P: ¿No le parece injusto que haya tantas pruebas sprint en el Mundial? En Juegos, obviamente, la prueba es en distancia olímpica.

R: Sí, puede que sí. Yo creo que habría que reducirlas, porque para mí la esencia del triatlón es la distancia olímpica. Pero la televisión manda; y se ve que quieren carreras más cortas.

De todas formas, hay etapas del Tour de Francia que duran cuatro o cinco horas; y el aficionado de verdad se las ve enteras. Yo las veo, por ejemplo.

P: El que haya vuelto Gómez Noya al Mundial es bueno para este deporte, pero ¿es tan bueno para usted? Tiene otro rival más; y éste es un rival muy, muy duro.

R: Es bueno, porque hace que el nivel de la prueba suba; y él siempre es un referente. Así que, en competición, sabes siempre que si estás cerca de Javi, es señal de lo estás haciendo bien.

Es positivo que haya vuelto; y el paso que dio no es nada fácil de dar. Pero él es tan bueno, que ha pasado del Ironman a la distancia olímpica; y sigue disputando pruebas de larga distancia, como si nada. Es admirable cómo se ha vuelto a reciclar; y está aquí peleándose con gente que es igual doce, trece o catorce años más joven que él. Lo que él hace no está al alcance de nadie. Javi ha demostrado que este deporte no tiene límites.

P: Dos los ha habido a menudo, pero ¿veremos pronto un podio con tres españoles?

R: Ojalá, pero cada vez es más difícil, porque el nivel ha subido muchísimo; todo el mundo viene muy bien preparado. La gente se ha profesionalizado mucho; y es difícil que se haga un 'triplete'. Aunque este año podría haberlo en la clasificación final, que tendría mucho más mérito, aún. Lo intentaremos, eso está claro.

P: Usted siempre está ahí, pero ¿para cuándo llegará su segunda victoria en el Mundial?

R: (ríe) Ojalá este año no consiga ninguna victoria durante todo el año y conseguir la victoria en el Mundial.

En cualquiera de los casos, verte siempre entre los diez primeros hace que te sientas muy orgulloso. Y, estando siempre en carrera, sé que en algún momento llegará esa segunda victoria.