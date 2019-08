Alarza: "El oro es la opción menos real, pero iré a por podio en el Mundial"

Madrid, 26 ago (EFE).- El español Fernando Alarza, subcampeón de Europa el año pasado y bronce en el campeonato del mundo en 2016, que es cuarto en el Mundial y aún puede optar a todo en la Gran Final de Lausana (Suiza), el próximo sábado, declaró a EFE que "a pesar de ser matemáticamente posible, el título es la opción menos real, pero" que irá "a por el podio final".



Alarza, cuarto en el Mundial con 3.325 puntos -855 menos de los que suma el líder, el francés Vincent Luis- compitió por última vez el pasado 20 de julio en la prueba del Mundial de Edmonton (Canadá) -que acabó octavo- y desde entonces dedicó gran parte del tiempo a preparar en Sierra Nevada (Granada) la Gran Final del sábado.



"EN SIERRA NEVADA COMPLETÉ UN MES MUY BUENO DE ENTRENAMIENTOS"



==============================================================



"Ya bajé de la Sierra y ahora pasaré unos días por casita para acabar de preparar la Gran Final", comentó en una entrevista telefónica con Efe Alarza. "En Sierra Nevada salió todo muy bien, hemos hecho un mes muy bueno de entrenamientos y ahora solo queda la puesta a punto, que es lo más fácil. Lo difícil del trabajo ya está hecho". comentó.



"Ahora toca descansar y que el cuerpo llegue al cien por cien el sábado que viene, en una Gran Final en la que hay posibilidades de todo", apuntó.



"LA OPCIÓN MENOS 'REAL' ES EL TÍTULO, PERO VOY A POR EL PODIO"



=============================================================



"La menos real, entre comillas, aunque matemáticamente aún es posible, es la opción de ganar el título. Realmente, la que voy a buscar con más fuerza, obviamente una vez que se hubiesen agotado todas las opciones de ganar el Mundial, la más realista, es la de luchar por una de las plazas del podio", dijo a Efe el campeón talaverano.



"TENDRÉ QUE LUCHAR ESA PLAZA CON BIRTWHISTLE, JAVI Y MARIO"



==========================================================



"Y para lograr una de esas plazas, me tocará luchar con (el australiano Jakob) Birtwhistle, con (los españoles) Javi (Gómez Noya) y con Mario (Mola)", indicó.



"Para eso este último mes nos hemos preparado a tope, hemos entrenado duro, porque hay opciones de volver al podio en un Mundial. Y ése será el objetivo el fin de semana: estar lo más adelante posible en carrera; y a partir de ahí, buscar cualquier opción de podio", apuntó



"SON LOS PEORES RIVALES QUE UNO PUEDE DESEAR"



=============================================



"Es verdad que éstos son los rivales que nadie desearía: (el francés) Vincent Luis (líder), Javi (tercero en el Mundial), Mario (segundo) y Birtwhistle (quinto) sin duda son, o, contándome a mí, creo que somos los más fuertes del campeonato del mundo", indicó a Efe Alarza.



"Y cualquier carrera en la que haya que disputar los puntos con ellos es una carrera difícil en la que hay que estar al cien por cien", añadió.



"LLEGO A LAUSANA EN MI MEJOR MOMENTO DE LA TEMPORADA"



=====================================================



"Pero creo que llego posiblemente en el mejor momento de forma de la temporada, porque después de la prueba de Edmonton (Canadá) creo que he tenido la posibilidad de centrarme en la Gran Final, sin tener que ir a la prueba test (con miras a los Juegos Olímpicos) de Tokio (hace dos fines de semana); que seguro que pasará factura en Lausana, porque fue una carrera dura y con mucha humedad".



"Y al final, un viaje a Japón supone una paliza más que lleva el cuerpo encima", manifestó a Efe Alarza, olímpico en Río de Janeiro (Brasil) hace tres años.



"POR FORTUNA NO TUVIMOS QUE IR A JAPÓN, ME CENTRÉ EN LA FINAL"



==============================================================



"Por fortuna no tuvimos que ir a Japón y este mes y medio me he podido centrar únicamente en preparar la Gran Final. Y eso hace que llegue en un estado de forma muy, muy bueno, apuntando a la última carrera importante del año", indicó.



"EL CIRCUITO DE LAUSANA NOS LO SABEMOS DE MEMORIA"



==================================================



"El circuito nos lo sabemos de memoria. El año pasado, Rober Cejuela, mi entrenador, estuvo presente en la Copa del Mundo que hubo allí, en Lausana; para ver bien el circuito, medir bien las subidas y tener todo bastante bien controlado, para poder simularlo bien este mes y medio en Sierra Nevada", explicó a Efe el talaverano.



"Y la verdad es que he hecho un trabajo muy específico con miras a lo que nos vamos a encontrar ahí; y únicamente toca esperar a que llegue el día y dar el cien por cien, porque será la última carrera importante de este año", añadió.



"Luego vendrán unas creo que merecidas vacaciones y hay que dejarlo todo en esa carrera; y que si no se accede al podio final del Mundial no sea porque no se ha intentado por todos los medios", dijo a Efe Alarza.



"EL OBJETIVO ES SALIR A GANAR LA PRUEBA Y VER QUÉ PASA"



=======================================================



"Así que nada, el objetivo en Lausana es ganar la prueba, salir a la carrera a ganar; porque sé que física y mentalmente estoy preparado para ganar la carrera. A por todos, y como siempre, llegar a la meta habiendo dado todo...luego, ya veremos qué pasa", opinó.



Adrian R. Huber