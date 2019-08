Mario Mola: "Vincent Luis depende de sí mismo, ojalá yo pueda subir al podio"

Madrid, 26 ago (EFE).- El español Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón -los pasados tres años-, repuntó en las pasadas tres pruebas del certamen, tras tres flojas actuaciones, y volverá a tener opciones claras de ganar un cuarto título seguido este sábado, en la Gran Final de Lausana (Suiza), que cerrará el campeonato.



En una entrevista con la Agencia EFE, Mola -nacido hace 29 años en Palma de Mallorca-, que es segundo en el Mundial, a 397 puntos de los 4.180 que suma el líder, el francés Vincent Luis, explica cómo se ha preparado para la carrera del sábado y qué opciones de éxito cree que tiene.



Pregunta: ¿Cómo llega a esta Gran Final de Lausana?



Respuesta: En general, estoy contento con cómo han ido los últimos meses de entrenamientos. Tuvimos la ocasión de no competir en (la prueba test con miras a los Juegos Olímpicos de) Tokio (hace dos fines de semana) y eso nos ha evitado hacer un viaje muy largo y el cansancio que genera una carrera tan dura como aquella.



P: ¿Qué tal ha ido la preparación con miras a Lausana?



R: El no haber ido a Japón me permitió pasar casi siete semanas entrenando en altitud. Primero en Estados Unidos (en Flagstaff, Arizona) y luego en Font Romeu (Pirineos franceses).



Lo más importante es que he podido entrenar con normalidad y todo ha ido según lo previsto.



P: ¿Que tendría que pasar para que Mario Mola gane su cuarto Mundial seguido?



R: Siendo sincero, no pienso en la clasificación general con miras a esta carrera. Afronto la prueba con ilusión y con el objetivo de estar lo más adelante posible. Y ojalá pueda estar en el podio final.



Soy consciente de que he tenido la suerte de que los competidores directos no han podido hacer sus mejores resultados en estas últimas pruebas. Y eso me ha dado la oportunidad de volver a situarme con posibilidades de luchar por el podio. Algo que ni me imaginaba a mitad del campeonato, por lo que me lo tomo como un pequeño regalo.



No me centro tanto en la clasificación general, sino que pienso sólo en hacer la mejor carrera posible en Lausana.



P: ¿Estaría contento con la que sería su séptima medalla en unos Mundiales? No sería poco, ni mucho menos. Pero no descartará el oro, ¿no?



R: Vincent Luis llega con una ventaja muy importante y depende de sí mismo, que es la suerte que he tenido yo los últimos años.



Él tendría que hacer una carrera mediocre para perder esa primera posición; y, siendo compañero de entrenamientos, habiéndole visto entrenar y habiéndome entrenado con él es algo que no creo que vaya a ocurrir.



Es cierto que será una carrera muy dura, en Lausana. Y por la experiencia de los años anteriores hasta que no se cruce la meta no habrá acabado ni la carrera, ni el campeonato.



P: Y a los otros dos españoles, Javi Gómez Noya -que es tercero en el Mundial- y Fernando Alarza -cuarto-, que también tienen opciones, ¿cómo los ve?



R: Tanto Javi como Fernando han estado entrenando muy bien, creo, estas pasadas semanas; y también es de esperar que estén en un gran estado de forma. Será una carrera dura y emocionante; y al final será la prueba la que nos sitúe a todos en nuestro sitio.



P: ¿Está contento con el desarrollo de la temporada? A pesar del bajón de las pruebas de Bermudas, Yokohama (Japón) y Leeds (Inglaterra) vuelve a optar a todo.



R: Este año no ha ido como los anteriores, no he podido ser todo lo regular que me hubiera gustado, debido a los problemas (musculares) de espalda que tuve entre abril y mayo.



Es cierto que me ha penalizado bastante, pero uno debe quedarse con lo positivo y espero que esto sea un aprendizaje con miras al próximo año; para no fallar en el momento más importante, que será el mes de agosto, en los Juegos de Tokio.



En cualquier caso, no estoy descontento con la temporada, ya que he podido ganar la primera carrera del año, en Abu Dabi; y después, con estas tres últimas pruebas en las que he vuelto a ser muy competitivo y rindiendo a un muy buen nivel. Algo que, sin duda, es una gran motivación con miras a esta Gran Final y para intentar terminar el campeonato con buen sabor de boca.



Adrian R. Huber