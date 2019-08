Gómez Noya: El oro es difícil, pero la undécima medalla en el Mundial ya sería la 'leche'

Madrid, 27 ago (EFE).- El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de triatlón de toda la historia, ha vuelto al primer plano de la escena deportiva y, a sus 36 años, es tercero en un Mundial que, aunque sea "complicado", aún tiene opciones "matemáticas" de ganar.

En una entrevista con la Agencia EFE, el astro gallego -cuádruple oro europeo, plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016-, que una semana después afrontará también el Mundial de Medio Ironman, en Niza (Francia); comenta, horas antes de viajar a Suiza, cómo llega a la Gran Final de Lausana, que se disputará el próximo sábado.

Pregunta: El sábado disputará la Gran Final de Lausana y ocho días después, el Mundial de 70.3 (Medio Ironman), en Niza (Francia). ¿Cómo enfoca estas dos próximas semanas, de auténtica locura y exigencia total?

Respuesta: Sí, serán dos semanas complicadas, con la final del Mundial (de distancia olímpica) y el Mundial de 70.3.

Pero bueno, es algo que ya he hecho en otras ocasiones. Lo hice en el 2014, en el 2015, en el 2017... y ya sé a lo que me enfrento. Lo importante es no cometer errores, hacer buenas carreras; y ya veremos después cómo salen.

Estoy contento con cómo ha ido el año, independientemente de lo que pase en estas dos semanas. Pero bueno, estoy con ganas de acabar la temporada de la mejor manera posible.

P: ¿Cómo se preparan dos pruebas seguidas tan dispares?

R: Preparar dos pruebas tan diferentes es complicado, porque a veces lo que te viene bien para una no viene tan bien para la otra.

Intento centrar mi preparación en la distancia olímpica y hacer algunas cosas en la 'cabra', más específicas, para el 70.3.

Aunque tampoco he hecho una preparación para el 70.3 demasiado específica. No se puede estar a todo; y lo haré porque es una prueba que me gusta. Pero mi objetivo este año es mantener ese podio en distancia olímpica; y luego iremos con lo que haya, y con las fuerzas que queden, al Mundial 70.3.

P: ¿Es factible ampliar a seis su propio récord de Mundiales? ¿Qué espera de la Gran Final del sábado en Lausana?

R: Las matemáticas dicen que sí que es factible, pero es muy complicado. Tendría que ganar yo la carrera, lo cual ya es muy difícil. Y es lo único en lo que me puedo centrar: en hacer el mejor resultado posible.

Y, aún ganando, (el francés) Vincent Luis (líder del Mundial) tendría que quedar fuera de los ocho primeros y Mario (Mola) no podría quedar segundo.

Son una serie de circunstancias que están fuera de mi control. Así que me voy a centrar en intentar hacer yo la mejor carrera posible. Y, luego, ya veremos lo que hacen los rivales.

P: Usted dijo que volvía a la distancia olímpica con miras a los Juegos de Tokio, pero a falta de la última prueba tiene opciones de ganar un sexto título de campeón del mundo. ¿La temporada ya es buena, o muy buena; o uno siempre quiere más?

R: Sí. La temporada ya es buena para mí. El Mundial de larga distancia ganado en Pontevedra, haber estado en el podio de algunas Series Mundiales, estar ahora mismo tercero en el campeonato... está bien.

Ojalá pudiera mantener esa plaza en el podio o incluso mejorar ese tercer puesto. Pero me he visto competitivo. Y eso es suficiente.

Pero por supuesto que queda la Final; y todo el mundo quiere mejorar, dentro de lo que se pueda.

Y yo voy a salir a luchar al máximo por ello.

P: ¿La undécima medalla en un Mundial ya sería la 're-leche' o sólo le alegraría el oro?

R: Una undécima medalla en el Mundial sí que sería la 'leche', porque implica muchos años al máximo nivel. Por supuesto que cinco títulos mundiales también es muchísimo. Pero once veces en el podio implica tener una continuidad tremenda: ser competitivo contra deportistas muy diferentes y con generaciones distintas. Ojalá pueda conseguir ese podio número once.

P: ¿Cómo ve al francés Vincent Luis; a sus compatriotas Mario Mola y a Fernando Alarza; y al australiano Jakob Birtwhistle? Entre ellos y usted se lo jugarán todo este sábado...

R: Bueno, han demostrado ser los más fuertes este año. La verdad es que Luis es muy consistente en todo tipo de circuitos. Mario tuvo un pequeño bache a mitad de temporada, pero se ha repuesto. Y en las últimas carreras ha demostrado estar muy bien, en muy buenas condiciones.

Birtwhistle también es capaz de ganar a cualquiera o, a lo mejor, de ser un poco más irregular y hacer un mal resultado. Pero no se puede descartar. Y Alarza ha sido muy regular. Siempre ha estado entre los ocho o nueve primeros en todas las carreras.

Y, por tanto, todos ellos están ahí. Por méritos propios.

P: ¿Qué referencias tiene del circuito de Lausana?

R: En Lausana corrí el Mundial del 2006 (cuando el certamen aún se decidía en una sola jornada), en un circuito en el que la bici es igual que éste. Corriendo no sé si es exactamente igual; pero si no, será muy parecido.

Recuerdo que fue una carrera dura. Además, fue un día con calor y una carrera para gente muy curtida. Yo de aquella aún era muy joven; y, pese a que había ganado algunas Copas del Mundo, lo 'pagué' un poco, en ese circuito.

Sobre el papel, creo que es un circuito que se puede adaptar bien a mis características. Pero hay que tener el día; y hay que competir. En cualquier caso, va a ser una carrera dura.

Adrian R. Huber