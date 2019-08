Abel Antón: "Sevilla es mi segunda casa"

Era la última prueba del Mundial de Atletismo de Sevilla de 1999. Corría un caluroso 28 de agosto. El Estadio de La Cartuja estaba a reventar. La expectación era máxima. Y Abel Antón no defraudó en la prueba reina:el maratón. Entre vítores, gritos y aplausos, el soriano cruzó primero, brazos en alto en señal de victoria, el dintel del recinto hispalense-italicense. Hoy, se cumple el vigésimo aniversario de un oro histórico, que generó lazos imborrables entre el maratoniano y la capital andaluza.



- ¿Cómo recuerda el Mundial de Sevilla?

- Fue una experiencia muy bonita. Para mí, ha sido la mejor victoria que he conseguido en mi carrera deportiva y, aunque fui dos años antes campeón del mundo en Atenas, creo que siempre es mucho más especial ganar en España, en Sevilla, en tu tierra. Por el calor de los aficionados españoles, la cantidad de gente y la emoción que había ese día en Sevilla... Ha sido la mejor victoria de todas.



- ¿Cómo vivió los días previos en la ciudad?

- Fuimos cuatro días antes de la carrera, para adaptarnos al calor, ya que estábamos entre 38 y 40 grados. Fueron días agradables, ya que, nada más llegar al hotel, nos encontramos con muchos medios de comunicación esperando, porque el maratón era una prueba muy esperada por el aficionado español. Había mucha expectación y un gran nivel; se esperaban muchas cosas. Además, como yo era reciente campeón del mundo, la gente tenía muchas expectativas puestas en que lo pudiera conseguir otra vez.



- ¿Tuvo más presión al celebrarse la prueba en España?

- Sí, fue un año muy intenso de medios de comunicación y de ruedas de prensa. Tenía presión por tener que hacerlo bien, ya que estaba en casa y no podía decepcionar. Teníamos que conseguir algo importante. Además, fue la carrera más seguida del atletismo español, con más de 6 millones y medio de espectadores. Los sevillanos y todos los españoles estaban pendientes de esa carrera y esperaban, por lo menos, alguna medalla.



- El triunfo hizo que ahora le guarde un cariño especial a la ciudad de Sevilla...

- Desde entonces, he tenido muy buena relación con la ciudad. Todos los años estoy allí en el maratón y soy su embajador. Cada vez que voy, digo que es mi segunda ciudad, a pesar de haber nacido en Soria. Conseguir ser campeón del mundo se logra una vez en la vida, y a mí me tocó serlo en Sevilla, por lo que me tienen mucho cariño y me encanta ir.



- ¿Cómo vive el 20º Aniversario?

- Este día lo vivo con mucha ilusión; lo celebraré con mis amigos, compañeros y familia. Es un hecho muy importante y hay que celebrarlo; haremos lo mismo en el 20, el 30... Toda la vida.



- ¿Qué supone para usted haber llevado a su país a lo más alto?

- Siempre quise aspirar a lo más alto en el podio, y escuchar desde ahí el himno nacional da mucha emoción. Sobre todo, cuando competía fuera de España, lejos de casa. Es un orgullo sentir eso y ver que has ganado algo importante.



- Ha obtenido varios reconocimientos; un Premio Príncipe de Asturias, mejor atleta en el 94...

- Son premios muy importantes que sólo conceden a los mejores deportistas españoles, y estoy muy contento de haber podido formar parte. En especial, por el campeonato de Sevilla, gracias al que más reconocimientos me han dado.



- Mirando hacia atrás, ¿cree que ha cumplido todos sus objetivos o le queda alguna 'espinita'?

- He soñado mucho con una medalla olímpica, y ahí siempre me he quedado en puestos inferiores. Así que creo que es algo que me quedaría pendiente. Pero forma parte del pasado y me quedo con todo lo bueno; el deporte es así. Ser campeón del mundo dos veces o ganar maratones importantes (como el de Londres o el de Berlín) es algo muy difícil, y yo lo he conseguido.